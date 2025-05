Il PlayStation Store ha lanciato delle nuove offerte del weekend e sono a tema Star Wars

Le nuove promozioni sono a tema per lo Star Wars Day che si festeggia il 4 maggio, con tanti titoli ambientati in una "galassia lontana lontana" a prezzi davvero molto interessanti.

Il PlayStation Store ha dato inizio a una nuova serie di offerte per il weekend su giochi PS4 e PS5, che saranno valide fino alle 00:59 italiane del 6 maggio .

Le offerte in evidenza

Tra i giochi di spicco segnaliamo Star Wars Outlaws, ora disponibile a metà prezzo per 39,99 euro per la standard Edition e di 69,99 euro per la Ultimate Edition. Volendo è anche possibile acquistare il Season Pass che include due DLC a pagamento al prezzo di 23,99 euro, con uno sconto del 40%.

Proseguiamo con LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, che viene proposto con l'80% di sconto per la Standard Edition a 11,99 euro e per la Galactic Edition a 15,99 euro. Troviamo anche molti classici, come ad esempio Star Wars Battlefront 2 a 4,99 euro, Star Wars Battlefront Classic Collection a 26,24 euro, Star Wars: Episodio I: La Minaccia Fantasma e Star Wars Squadrons a 5,99 euro.

Trovate queste e tutte le altre promozioni del weekend del PlayStation Store a questo indirizzo. Si sommano alle offerte "Grandi giochi, grandi affari" con sconti fino al 70%, che saranno disponibili ancora per alcuni giorni.