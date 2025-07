Gli Sconti Estivi del PlayStation Store sono inziati in anticipo per gli abbonati a PS Plus

Tra le promozioni attive troviamo titoli come Assassin's Creed Shadows , il cui prezzo cala da 79,99 a 59,99 euro, mentre la Digital Deluxe Edition è disponibile a 74,99 euro invece dei consueti 99,99 euro. Elden Ring , nella versione per PS4 e PS5, beneficia di uno sconto del 40%, con un prezzo ridotto a 35,99 euro rispetto ai 59,99 iniziali.

La prossima settimana il PlayStation Store darà ufficialmente il via agli Sconti Estivi , ma gli abbonati a PlayStation Plus possono già accedere in anteprima a una selezione delle offerte più attese.

Anche i giochi degli Xbox Studios in saldo

Anche i giochi provenienti dagli Xbox Studios sono in saldo: Forza Horizon 5, ad esempio, propone la Standard Edition a 52,49 euro e la Premium Edition a 74,99 euro, entrambe con uno sconto del 25%. Proseguendo con le offerte, The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered è acquistabile da subito dagli abbonati al Plus per 43,99 euro anziché 54,99. Sempre dalla scuderia Microsoft, Indiana Jones e l'Antico Cerchio scende a 63,99 euro con il 20% di sconto, mentre Sea of Thieves è disponibile a metà prezzo, ovvero 19,99 euro.

Tra le occasioni più ghiotte segnaliamo anche Star Wars Outlaws a 39,99 euro con uno sconto del 50%, Red Dead Redemption 2 a 14,99 euro con il 75% di sconto, GTA 5 per PS5 a 19,99 euro, Tekken 8 a 29,99 euro e Silent Hill 2 a 34,99 euro, tutti scontati del 50%.

Ribadiamo che tutte le promozioni qui sopra e le altre attive al momento degli Sconti Estivi sono temporaneamente esclusive per gli abbonati al PlayStation Plus fino alle 00:59 italiane del 16 luglio, dopodiché diventeranno accessibili a tutti, anche a i non iscritti. Inoltre, trovate il catalogo a questo indirizzo, ma tenete a mente che è solo una selezione, da mercoledì saranno disponibili molte più offerte.