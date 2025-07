PlayStation Store, Sconti di Luglio: ecco le offerte migliori sui giochi PS4 e PS5

Su PlayStation Store è arrivato il momento degli Sconti di Luglio, un'iniziativa che coinvolge un gran numero di giochi PS4 e PS5 con riduzioni che raggiungono il 75% e di cui potremo approfittare fino al 16 luglio. La domanda è sempre la solita: quali sono gli affari da non perdere? La promozione ci dà modo di parlare nuovamente di Returnal, il gioiellino in stile roguelike di Housemarque, che torna a toccare il suo prezzo più basso di sempre su PS Store, ma sono presenti anche brillanti produzioni giapponesi come Persona 5 Strikers e Unicorn Overlord, insieme a nuove e interessanti offerte su Hogwarts Legacy, Harry Potter: Campioni di Quidditch e As Dusk Falls.

Returnal Disponibile esattamente a metà prezzo grazie agli Sconti di Luglio, Returnal può essere vostro a 39,99€ anziché 79,99€ e si tratta di un titolo che vi suggeriamo di recuperare assolutamente, nel caso non l'abbiate ancora giocato. Parliamo infatti della miglior produzione mai realizzata da Housemarque, lo studio finlandese autore di Resogun e Alienation. Protagonista di questo sparatutto a base roguelike è Selene Vassos, un'astronauta della ASTRA Corporation che, seguendo un misterioso segnale, precipita sul pianeta Atropo con la sua navicella Helios. Intrappolata su questo mondo alieno e ostile, la donna scopre di essere vittima di un loop temporale: ogni volta che muore si risveglia al punto di partenza, costretta a rivivere lo stesso incubo. Selene è determinata a scoprire la verità e a fuggire da Atropo: per questo affronta creature mostruose e le sue stesse paure in un viaggio tanto fisico quanto mentale, che viene narrato nel gioco in maniera suggestiva e misteriosa, svelando gradualmente i tanti misteri attorno alla spedizione e al luogo in cui l'astronauta è rimasta bloccata. Uno scontro a fuoco in Returnal La struttura di Returnal include elementi roguelite, come abilità e potenziamenti permanenti, per dare all'esperienza un senso di progressione e alleviare la frustrazione: dopo ogni morte, pur dovendo ripartire da capo, si conservano infatti determinati oggetti e scorciatoie sbloccate, permettendo di avanzare senza ripetere ogni volta le stesse sfide e cimentandosi con gli spettacolari scontri con i boss con più sicurezza. Avete letto la nostra recensione di Returnal?

Persona 5 Strikers Il prezzo di Persona 5 Strikers non è mai stato così basso su PlayStation Store: grazie agli Sconti di Luglio, il validissimo spin-off della serie Atlus potrete averlo a soli 17,99€ anziché 59,99€, con un risparmio pari al 70% che azzera qualsiasi perplessità possiate avere, invitandovi a completare l'acquisto rapidamente e a vestire di nuovo i panni dei Ladri Fantasma. Una sequenza di combattimento di Persona 5 Strikers Certo, in questo caso avrete a che fare con un'esperienza molto diversa da quella di Persona 5, ambientata non a caso sei mesi dopo gli eventi del gioco, nel mezzo delle vacanze estive, quando Joker e i suoi compagni si trovano a dover affrontare una nuova minaccia proveniente dal Metaverso: le Prigioni, mondi distorti dominati dai Monarchi, i cui desideri corrotti influenzano negativamente la realtà. Il viaggio attraverso il Giappone, arricchito da una sottile critica sociale al fenomeno degli influencer, offre un pretesto per esplorare città come Osaka e Kyoto, mantenendo sempre al centro le dinamiche tra i protagonisti. I nuovi personaggi, Sophia e Zenkichi, si integrano bene nel cast, offrendo spunti di riflessione e momenti divertenti, ma attenzione: Strikers presuppone che conosciate quanto accaduto in precedenza. Joker in Persona 5 Strikers Sul piano del gameplay l'approccio è più votato all'azione e i meccanismi risultano sostanzialmente semplificati, ma viene mantenuto un forte focus narrativo, con sequenze dialogate anche piuttosto lunghe che possono rallentare un po' il ritmo: abbiamo parlato di questo e altro nella nostra recensione di Persona 5 Strikers.

Unicorn Overlord Restiamo in Giappone con Unicorn Overlord, l'ultimo progetto di Vanillaware, che grazie alle nuove offerte tocca la sua cifra minima sulla piattaforma digitale Sony: 23,99€ anziché 59,99€, che si traducono in uno sconto del 60%. Insomma, se avete sempre pensato di recuperare questo straordinario RPG tattico, è decisamente arrivato il momento di farlo. Alcuni dei personaggi di Unicorn Overlord La storia che il gioco racconta è quella di Alain di Cornia, un giovane principe esiliato dal proprio regno a causa di un colpo di stato ma determinato a riconquistare il trono grazie alla formazione di un esercito e all'aiuto di importanti alleati, che decidono di seguirlo anche per via del leggendario oggetto che indossa: l'Anello dell'Unicorno. Caratterizzato da una struttura non lineare, in cui il giocatore può esplorare liberamente un mondo quasi aperto, decidendo quando proseguire nella storia o dedicarsi a missioni secondarie, il titolo di Vanillaware consente anche di scegliere quali combattenti reclutare e di dar vita a scontri dal grande spessore strategico, con tanto di formazioni, classi, abilità e fasi differenti. Uno dei combattimenti di Unicorn Overlord Il risultato finale, come abbiamo avuto modo di raccontarvi nella recensione di Unicorn Overlord, è un'esperienza estremamente solida e appassionante, dotata di una trama coinvolgente e di meccaniche entusiasmanti, che non mancheranno di conquistarvi fin dalle prime battute della lunga campagna che funge da fulcro per l'avventura.

Hogwarts Legacy e Harry Potter: Campioni di Quidditch Se il Wizarding World vi appassiona, attenzione: è possibile acquistare su PlayStation Store il bundle che include la Deluxe Edition di Hogwarts Legacy e Harry Potter: Campioni di Quidditch a soli 24,99€ anziché 99,99€, risparmiando il 75%. A conti fatti si tratta indubbiamente di un grande affare, che vi consente di immergervi in maniera completa nelle atmosfere dell'universo creato da J.K. Rowling, con tutte le sue più intriganti sfaccettature. La scelta della bacchetta in Hogwarts Legacy Forte dei suoi oltre 30 milioni di copie vendute, l'action a base open world sviluppato da Avalanche Software ha ormai bisogno di ben poche presentazioni, ponendosi senz'altro come la miglior trasposizione di sempre ispirata al mondo di Harry Potter, mentre Campioni di Quidditch prova a tradurre il celebre sport magico in un'esperienza multiplayer competitiva magari non brillante, ma simpatica.