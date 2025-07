Le migliori offerte sui videogiochi per il Prime Day 2025 di Amazon

Come da tradizione, il Prime Day 2025 di Amazon si sta rivelando un'ottima occasione per recuperare tanti prodotti a prezzi vantaggiosi, inclusi, naturalmente, i nostri amati videogiochi. Che siate in attesa dello sconto giusto per recuperare i titoli più chiacchierati degli ultimi mesi, o che stiate semplicemente cercando qualche gioco sfizioso a basso prezzo da godervi quest'estate, probabilmente troverete pane per i vostri denti.

Qui sotto abbiamo raccolto le migliori offerte sui videogiochi per PlayStation, Xbox e Nintendo Switch attualmente disponibili su Amazon per il Prime Day. Alcune saranno valide fino all'11 luglio, ultimo giorno dell'evento, mentre altre sono offerte a tempo limitato: se qualcosa vi interessa, non aspettate troppo! Ovviamente questo è solo l'inizio: nei prossimi giorni aggiorneremo costantemente questo articolo con nuove promozioni, quindi salvatelo tra i preferiti per non perdervi nulla.