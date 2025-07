Le migliori offerte sugli smartphone dell'Amazon Prime Day 2025

Su Amazon, oggi, in occasione della prima giornata di Prime Day 2025, sono disponibili una serie di offerte molto interessanti sugli smartphone. Si tratta di promozioni che coinvolgono tutte le tipologie di dispositivi e per ogni fascia di mercato: dagli entry level ai top di gamma passando per il fantomatico "mid-range". Anche noi, dunque, andremo a dividere le promozioni seguendo, proprio, questo schema. Avremo una serie di promo dedicate agli smartphone entry-level, dunque dedicati a coloro che non richiedono troppo al proprio device, a coloro che, invece, preferiscono puntare sui best buy fermandosi sulla fascia media e, infine, una serie di promo per chi non vuole scendere a compromessi con un top di gamma.

Amazon Prime Day 2025: le offerte sugli smartphone entry-level Ecco una lista di 3 smartphone entry level: Motorola G85: Motorola G85 è uno smartphone che, di base, non appartiene alla fascia degli entry level, presenta caratteristiche più da medio-gamma ma, con lo sconto di oggi del 49% ed un prezzo di vendita di 169€, risulta essere un vero best buy. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link o accedendo al box prodotto qui in basso: Honor X6b: uno dei punti di maggiore forza di questo dispositivo targato Honor, è la sua batteria da 5200 mAh, con cui si riescono a portare a termine anche più di una giornata d'utilizzo. Sconto attivo del 33% e super prezzo di 99,90€. Acquistalo cliccando su questo link o accedi al box prodotto qui in basso: Samsung Galaxy A05s: questo è l'entry level come lo intende Samsung. Funzioni essenziali, design minimal e pratico e tutta la qualità dell'azienda coreana anche in questa fascia di prezzo. Maxi sconto del 47% e costo finale di 95€. Clicca qui per acquistare il Galaxy A05s di Samsung oppure accedi direttamente alla pagina prodotto tramite il box dedicato:

Amazon Prime Day 2025: le offerte sugli smartphone medio-gamma Proseguiamo con tre promozioni relative a 3 medio-gamma: Nothing Phone (3a) Pro: gli smartphone Nothing sono tra i più discussi degli ultimi mesi grazie al loro design decisamente unico ma che non va sovrapposto alle sue capacità in termini di prestazioni. Lo sconto attivo è del 19% e il prezzo finale è di 389€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link o accedi alla pagina prodotto da questo box: Poco F7: questo device è un campione dal punto di vista dell'autonomia e delle prestazioni, con la sua batteria da 6.500mAh e lo Snapdragon 8s Gen 4. Lo sconto è del 16% e il costo finale è di 419,90€. Tramite questo link puoi acquistare direttamente lo smartphone oppure accedi alla sua pagina dedicata da qui: OnePlus Nord 4: l'ultimo medio-gamma che segnaliamo è OnePlus Nord 4 che nella sua versione da 16GB di RAM e 512GB di memoria interna viene scontato del 33% e costa 400,36€. Acquista OnePlus Nord 4 direttamente da qui o sfrutta il box prodotto disponibile qui in basso:

Amazon Prime Day 2025: le offerte sugli smartphone top di gamma Concludiamo con tre offerte imperdibili su tre top di gamma: Google Pixel 9 Pro: il dispositivo "mezzano" fra i top di gamma Google, uno dei più appetibili per l'utenza, è scontato del 27% e costa 799€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link o sfruttando il box prodotto qui in basso: iPhone 16 Pro: anche in questo caso andiamo con uno dei dispositivi di mezzo dei top di gamma Apple, iPhone 16 Pro viene messo in offerta con uno sconto del 22% ed un prezzo finale di 969€. Acquista iPhone 16 Pro risparmiando tramite questo link o accedi alla pagina prodotto tramite il box qui in basso: Honor Magic7 Pro: chiudiamo questa piccola lista con l'Honor Magic7 Pro, un dispositivo campione in termini di fotografia e prestazioni. Lo sconto attivo è del 35% e il prezzo finale è di 839€. Acquistalo direttamente tramite questo link o attraverso il box prodotto qui giù: