Resident Evil Survival Unit è stato presentato in video: dettagli, periodo di uscita e registrazioni aperte

Capcom ha presentato nelle ore scorse Resident Evil: Survival Unit, la nuova digressione in forma di strategico della celebre serie horror, mostrandola per la prima volta in video ed esponendone vari dettagli, il periodo di uscita e annunciando l'apertura delle pre-registrazioni.

Sviluppato in collaborazione con Aniplex e JoyCity, Resident Evil: Survival Unit è qualcosa di piuttosto diverso dal solito e ha un periodo di uscita previsto per il 2025 in Giappone, Corea, Nord America, Europa e varie regioni dell'Asia, dunque nei prossimi mesi dovremmo già poterci mettere le mani.

Nel frattempo, Capcom ha lanciato la compagna di pre-registrazione su App Store e Google Play, che consente di riservare lo spazio per il download dell'app non appena questa verrà messa a disposizione, consentendo al publisher di avere anche un'idea dell'interesse suscitato dal titolo in questione.