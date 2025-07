WhatsApp, le reaction durante le chiamate sono in arrivo e si potrà usare qualsiasi emoji

WhatsApp sta lavorando a una nuova funzionalità destinata a rendere più "espressive" le interazioni durante le chiamate. La novità è emersa con la beta per Android 2.25.20.15, disponibile sul Google Play Store. In questa versione preliminare, è stato individuato un sistema che permetterà di reagire alle chiamate vocali e video utilizzando qualsiasi emoji disponibile, non solo le sei predefinite .

WhatsApp beta per Android 2.25.20.15

Secondo quanto mostrato in uno screenshot trapelato dalla versione beta, WhatsApp intende ampliare la possibilità di utilizzo delle emoji durante le chiamate. L'interfaccia in fase di sviluppo prevede l'accesso alla tastiera emoji standard, offrendo agli utenti la possibilità di scegliere liberamente tra tutte le emoji disponibili sul dispositivo. Sarà inoltre presente una sezione dedicata alle emoji utilizzate di recente, così da velocizzare l'accesso alle reazioni più frequenti.

Le emoji per le chiamate su WhatsApp (fonte: Wabetainfo)

Questo cambiamento rappresenta un'evoluzione rispetto al precedente sistema in beta, che limitava le reazioni a sei emoji standard. D'altronde contesti di empatia, ironia o riferimenti personali richiedono spesso emoji più specifiche per comunicare in modo efficace. Sia mai si debbano utilizzare parole per esprimere queste emozioni durante una chiamata.

Durante le chiamate di gruppo, comunque, può essere utile poter scegliere simboli giocosi, stravaganti o legati a battute interne. In ambito professionale, al contrario, una selezione più ampia consente di optare per simboli più sobri o appropriati al contesto. L'introduzione della tastiera completa durante le chiamate permette quindi una comunicazione più personale, contestualizzata e aderente all'intenzione dell'utente, senza la necessità di interrompere il discorso.

Come detto, la possibilità di reagire con emoji alle chiamate vocali e video non è del tutto nuova. WhatsApp aveva già iniziato a testare la funzione in una beta precedente, introducendo un primo set di reazioni rapide per alcuni utenti selezionati.

Voi che cosa ne pensate? Trovate utile l'uso di emoji durante le chiamate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto nuovi prompt su WhatsApp per chattare più facilmente con Meta AI.