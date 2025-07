Nuovi prompt su WhatsApp per chattare più facilmente con Meta AI: le novità della beta Android

Meta sta introducendo una nuova funzione per aiutare gli utenti a iniziare conversazioni con Meta AI su WhatsApp. Alcuni beta tester che hanno installato l'ultima versione di WhatsApp Beta per Android possono già provarla, e la funzione sarà distribuita a un numero sempre maggiore di utenti nelle prossime settimane. Questa novità consiste in una serie di suggerimenti predefiniti che appaiono all'apertura della chat con Meta AI. Si tratta di frasi pronte, divise per categorie tematiche, pensate per ispirare chi non sa da dove iniziare o cosa chiedere. L'obiettivo è rendere il dialogo con l'assistente più facile, interessante e coinvolgente.

Le categorie tematiche e il divertimento Le categorie coprono vari interessi. Alcuni suggerimenti riguardano la vita quotidiana: si può parlare della propria giornata o raccontare cosa sta succedendo nella propria vita. Altri si concentrano su notizie e attualità, come ad esempio chiedere "Quali sono le notizie di oggi?", per rimanere aggiornati su ciò che succede nel mondo. WhatsApp / Meta AI C'è anche una sezione dedicata al divertimento, con proposte come quiz, giochi come "20 Domande" o test di intelligenza in chiave ironica. Inoltre, alcuni prompt sono pensati per chi cerca supporto emotivo o motivazionale, come suggerimenti per riflettere su un cambiamento importante, fissare obiettivi o semplicemente sfogarsi.