I possessori di Wii U potranno giocare a un nuovo gioco: Cuphead

Cuphead è stato pubblicato nel 2017 su PC e Xbox One. È arrivato su di una console di Nintendo nel 2019, quando Nintendo Switch già infuriava da un pezzo e Wii U era un affare dimenticato, tranne che da un nugolo di fan. Logicamente, StudioMDHR non prese in considerazione la sfortunata console per il suo gioco, visto che non aveva più un mercato.

Qualcuno ha avuto la bella idea di convertire Cuphead per Nintendo Wii U . Sì, avete capito bene. La sfortunata console ha ricevuto un nuovo gioco, per quanto amatoriale, oltretutto con il supporto per Nintendo Wiimote, Nunchuk e per i Controller Classic e Pro.

Atto d'amore

A compensare ci ha pensato un team di appassionati, che si è riunito con il nome di Latte Team. A loro dobbiamo già altre conversioni per Wii U, come quelle di Five Nights at Freddy's 2, Kindergarten e Paratropic.

La conversione di Cuphead è asata sull'aggiornamento precedente al lancio del gioco su Nintendo Switch.

Come dichiarato sui forum di GBATemp, questa versione non include il supporto multilingua e gli achievement, ed è priva dei contenuti DLC delle versioni successive, ma è completamente giocabile se volete provarla. Come per le altre conversioni di Latte Team, per far funzionare il gioco dovete avere una copia originale. Le istruzioni si trovano sulla pagina ufficiale del progetto, insieme ai file necessari per eseguirlo.