Microsoft Authenticator su iOS: backup ora solo su iCloud, senza account Microsoft

Microsoft introdurrà una nuova modalità di backup per la sua app Microsoft Authenticator su iOS, eliminando l'obbligo di utilizzare un account Microsoft personale per salvare i dati.

Microsoft a partire dal prossimo settembre 2025 introdurrà una nuova modalità di backup per la sua app, Authenticator eliminerà l'obbligo per gli utenti iOS di utilizzare un account Microsoft personale. Fino ad ora, chi usava l'app su iPhone era costretto ad accedere con un account Microsoft per attivare i backup, anche se usava l'app solo per codici aziendali o di altri servizi come Google, Amazon o account scolastici. Questo ha causato diversi problemi, soprattutto in ambito aziendale, dove è importante mantenere separati i dati personali da quelli aziendali. Con questa decisione, dunque, si punta ad aumentare il livello di sicurezza degli utenti e a snellire l'operazione.

Cosa cambia con la nuova modalità? Con la nuova modalità, i backup saranno gestiti direttamente tramite iCloud, l'account Apple usato sul dispositivo. Se il dispositivo è gestito da un'azienda con un Apple ID aziendale (Managed Apple ID), sarà quello a essere usato. Non sarà quindi più necessario avere o usare un account Microsoft personale per salvare i codici. Microsoft Authenticator Questa novità sarà disponibile solo per chi ha dispositivi con iOS 16 o superiore, con iCloud e iCloud Keychain attivi. I dati salvati includeranno solo i nomi degli account e i codici TOTP (quelli temporanei usati per l'autenticazione a due fattori), ma non altri dati o credenziali. In caso di cambio di iPhone, basterà accedere con lo stesso account Apple per ritrovare tutto.