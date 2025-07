Krafton conferma il rinvio di Subnautica 2, ma respinge le accuse sul bonus milionario negato agli sviluppatori

Di norma non ci sarebbe nulla di sorprendente: i posticipi sono all'ordine del giorno nell'industria videoludica. Tuttavia, il comunicato arriva a poche ore da un report di Bloomberg, che suggerisce come la mossa potrebbe nascondere l'intento della compagnia di evitare il pagamento di un bonus da 250 milioni di dollari allo studio Unknown Worlds.

Tramite un comunicato stampa inviato alla redazione di IGN, Krafton ha confermato ufficialmente il rinvio dell'accesso anticipato di Subnautica 2 al 2026 , spiegando che il gioco necessita di ulteriori aggiustamenti prima di arrivare nelle mani dei giocatori e assicurando che la decisione non è legata ad alcun obbligo contrattuale o finanziario.

Krafton nega tutto

Per chi si fosse perso la vicenda, facciamo un rapido riassunto: nel 2021 Krafton ha acquisito Unknown Worlds per 500 milioni di dollari, con l'aggiunta di una clausola earn-out da 250 milioni, da corrispondere qualora lo studio raggiungesse determinati obiettivi di vendita entro la fine del 2025.

Considerando che, dopo l'acquisizione, Unknown Worlds ha pubblicato soltanto Moonbreaker nel 2022, è evidente che l'uscita di Subnautica 2 entro il 2025 sarebbe stata decisiva per il raggiungimento dei target prefissati. Da qui l'ipotesi che Krafton abbia scelto di rimandare il gioco al 2026 proprio per evitare il pagamento del generoso bonus. A rafforzare i sospetti, la scorsa settimana la compagnia ha licenziato diverse figure chiave dello studio, inclusi i suoi fondatori.

Nel comunicato, Krafton smentisce categoricamente l'ipotesi di un rinvio dettato da motivazioni contrattuali o finanziarie, specificando che la decisione era già in discussione prima dei recenti licenziamenti.

"Durante i test di gioco di Subnautica 2, abbiamo ricevuto preziosi feedback dalla community, che hanno rafforzato la nostra fiducia nella direzione intrapresa dal progetto. Allo stesso tempo, questi suggerimenti hanno evidenziato alcune aree che potrebbero beneficiare di ulteriori rifiniture prima del lancio", recita il comunicato di Krafton.

"Poiché le voci della community giocano un ruolo centrale nel modo in cui sviluppiamo i nostri giochi, abbiamo deciso di concedere più tempo al team di sviluppo per integrare questi feedback e offrire un'esperienza più completa. Di conseguenza, il lancio in Accesso Anticipato di Subnautica 2 è stato posticipato al 2026."

"Questa decisione è basata esclusivamente sul nostro impegno per la qualità e sul desiderio di offrire ai giocatori la miglior esperienza possibile. Non è stata influenzata da fattori contrattuali o finanziari. Inoltre, la scelta era già in discussione prima dei recenti cambiamenti nella leadership dello studio."