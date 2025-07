Subnautica 2 è "pronto" per l'uscita in accesso anticipato dice l'ex-director, nonostante i licenziamenti

Come abbiamo visto nei giorni scorsi, in seguito a una decisione alquanto improvvisa sono stati rimossi con licenziamenti drastici il CEO di Unknown Worlds Entertainment e vari altri elementi di spicco, compreso quello che era il director del gioco, Charlie Cleveland, cosa che ha destato anche diversi sospetti nella community, con il timore che Krafton abbia intenzione di effettuare dei cambiamenti nel gioco con introduzione di micro-transazioni o simili.

Lo sviluppo di Subnautica 2 si sta rivelando piuttosto complicato anche a causa di vari licenziamenti che sono emersi di recente presso Unknown Worlds Entertainment, ma nonostante questi problemi il gioco sarebbe praticamente "pronto" per l'uscita in accesso anticipato , secondo l'ex-director.

Il gioco comunque sembra essere a buon punto

L'ultima conferma in ordine di tempo è arrivata dunque da Cleveland, ex-director del gioco e tra gli "epurati" dal team con il recente giro di licenziamenti, il quale comunque ha voluto rassicurare che lo stato dei lavori ha raggiunto un punto ottimale.

Su Reddit, Cleveland ha spiegato come gli eventi recenti siano stati ovviamente uno shock, ma che Subnautica 2 sia comunque in ottime condizioni e praticamente pronto per essere giocato dal pubblico.

"Potete capire perché per Max, Ted, per me, per il team di Unknown Worlds e per la nostra comunità, gli eventi di questa settimana sono stati uno shock", ha detto Cleveland, il quale però ha anche riferito "Sappiamo che il gioco è pronto per il lancio in accesso anticipato e sappiamo che siete pronti a giocarci".

"E anche se pensavamo che la decisione sarebbe stata nostra, almeno per ora è nelle mani di Krafton. E dopo tutti questi anni, scoprire che non sono più in grado di lavorare nella società che ho fondato brucia". Tuttavia, sembra anche che Cleveland e gli altri abbiano intenzione di continuare a lottare, con l'ex cofondatore di Unknown che ha concluso dicendo: "E voglio anche che sappiate che la storia non finisce qui".