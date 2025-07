I fan di Subnautica 2 temono diventi un live service dopo il cambio ai vertici: il team risponde

Subnautica 2 non includerà pass battaglia

Gli sviluppatori hanno scritto: "Prima di tutto, vogliamo prenderci un momento per riflettere sugli obiettivi e sui valori centrali dell'esplorazione e della scoperta che hanno definito Subnautica sin dall'inizio. Non solo hanno dato forma all'identità dell'intera serie, ma continuano a guidare il modo in cui pensiamo, costruiamo e creiamo ogni giorno. Crediamo fortemente in questi valori e vogliamo continuare a promuoverli in Subnautica 2."

Il nuovo CEO, Steve Papoutsis che precedentemente era a capo di Striking Distance (The Callisto Protocol), "ha già espresso il proprio interesse a verificare tutto quello sul cui il team ha lavorato e desidera supportare la nostra visione e il nostro viaggio per pubblicare Subnautica 2 in Accesso Anticipato".

Unknown Worlds non dà spiegazioni riguardo all'addio di Charlie Cleveland (originale designer e director di Subnautica), Ted Gill (ex-CEO) e Max McGuire (co-fondatore), ma assicura che "il team che ha lavorato sul gioco ogni giorno negli ultimi anni non è minimamente cambiato. Il team include veterani della serie Subnautica, che erano al lavoro sin dal primo giorni del primo capitolo, così come gli incredibili e talentuosi sviluppatori che si sono aggiunti per aiutarci a dare vita alla nostra visione per Subnautica 2".

Viene inoltre riconfermato che Subnautica 2 è ancora previsto per il 2025 in Accesso Anticipato, sebbene ancora non ci sia una data. Infine, viene confermato che "nulla è cambiato riguardo alla struttura del videogioco. Rimarrà un titolo single-player nel cuore, con un multigiocatore cooperativo opzionale. Non ci sono abbonamenti. Non ci sono casse premio. Non c'è un Pass Battaglia".