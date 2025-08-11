0

Per gli sviluppatori di Subnautica 2 ci piacciono i survival perché in fondo siamo delle scimmie

Il motivo per cui ci piacciono i survival è che in fondo siamo tutti delle scimmiette e il genere fa appello alla nostra natura primordiale.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   11/08/2025
L'oceano di Subnautica 2
Subnautica 2
Subnautica 2
News Video Immagini

Per gli sviluppatori di Subnautica 2 c'è un motivo atavico che rende i survival un genere così popolare tra i videogiocatori, ed è il nostro essere intrinsecamente delle scimmiette. A spiegarlo è stato il designer Anthony Gallegos, che ne ha parlato in un'intervista concessa alla rivista Edge e pubblicata sul numero 414.

Scimmie

"I nostri cervelli da scimmietta amano avere un riparo e del cibo", ha spiegato Gallegos. Essendo un survival, non è difficile immaginare che Subnautica 2, la cui uscita in accesso anticipato è ora prevista per il 2026, dopo che i creatori della serie sono stati brutalmente licenziati, offrirà entrambi, sempre che il boicottaggio richiesto dai fan non vada a buon fine.

Caos Subnautica 2: i fondatori di Unknown Worlds licenziati contrattaccano e fanno causa a Krafton Caos Subnautica 2: i fondatori di Unknown Worlds licenziati contrattaccano e fanno causa a Krafton

Gallegos ha anche raccontato una storia indicativa in merito alla questione scimmie: "lavoravo in questo studio della Marvel e avevamo alcuni colleghi che occasionalmente portavano i loro figli al lavoro". "Stavo guardando questo bambino giocare ad [Astroneer] e ho pensato: 'Oh cavolo, buona fortuna ragazzo, quel gioco non ha un tutorial'. Sono tornato due ore dopo e aveva costruito una base che era di gran lunga superiore a qualsiasi cosa avrei potuto immaginare fatta da me. Ho pensato: 'Ok, o questo ragazzino è un genio, o le meccaniche dei giochi di sopravvivenza sono abbastanza semplici da essere accessibili universalmente'".

Che siano in qualche modo radicate nella nostra natura di esseri umani?

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Per gli sviluppatori di Subnautica 2 ci piacciono i survival perché in fondo siamo delle scimmie