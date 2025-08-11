Per gli sviluppatori di Subnautica 2 ci piacciono i survival perché in fondo siamo delle scimmie

Per gli sviluppatori di Subnautica 2 c'è un motivo atavico che rende i survival un genere così popolare tra i videogiocatori, ed è il nostro essere intrinsecamente delle scimmiette . A spiegarlo è stato il designer Anthony Gallegos, che ne ha parlato in un'intervista concessa alla rivista Edge e pubblicata sul numero 414.

Scimmie

"I nostri cervelli da scimmietta amano avere un riparo e del cibo", ha spiegato Gallegos. Essendo un survival, non è difficile immaginare che Subnautica 2, la cui uscita in accesso anticipato è ora prevista per il 2026, dopo che i creatori della serie sono stati brutalmente licenziati, offrirà entrambi, sempre che il boicottaggio richiesto dai fan non vada a buon fine.

Gallegos ha anche raccontato una storia indicativa in merito alla questione scimmie: "lavoravo in questo studio della Marvel e avevamo alcuni colleghi che occasionalmente portavano i loro figli al lavoro". "Stavo guardando questo bambino giocare ad [Astroneer] e ho pensato: 'Oh cavolo, buona fortuna ragazzo, quel gioco non ha un tutorial'. Sono tornato due ore dopo e aveva costruito una base che era di gran lunga superiore a qualsiasi cosa avrei potuto immaginare fatta da me. Ho pensato: 'Ok, o questo ragazzino è un genio, o le meccaniche dei giochi di sopravvivenza sono abbastanza semplici da essere accessibili universalmente'".

Che siano in qualche modo radicate nella nostra natura di esseri umani?