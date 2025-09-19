Il caso Subnautica 2 ancora più nel caos: Krafton ritira la principale accusa contro gli autori licenziati

L'affaire Subnautica 2, diventato nel frattempo una vera e propria causa legale fra editore e sviluppatori, assume contorni ancora più strani e caotici, considerando che Krafton ha deciso di ritirare una delle principali accuse agli autori, usata fin dall'inizio tra le motivazioni per il loro licenziamento.

L'editore ha sempre sostenuto di aver rimosso le figure chiave nello sviluppo di Subnautica 2 perché questi volevano lanciare il gioco sul mercato senza che avesse raggiunto il giusto livello qualitativo, ma ora sembra che abbia effettuato una retromarcia totale sulla questione, modificando le proprie argomentazioni.

La cosa è sorprendente perché, di fatto, questa era la principale accusa da parte di Krafton, sui cui ha costruito tutto il caso per giustificare l'allontanamento dei creatori di Subnautica 2 nonché fondatori di Unknown Worlds, e ora viene semplicemente stralciata.