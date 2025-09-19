Il caso Subnautica 2 ancora più nel caos: Krafton ritira la principale accusa contro gli autori licenziati

L'affaire Subnautica 2, diventato nel frattempo una vera e propria causa legale fra editore e sviluppatori, assume contorni ancora più strani e caotici, considerando che Krafton ha deciso di ritirare una delle principali accuse agli autori, usata fin dall'inizio tra le motivazioni per il loro licenziamento.
L'editore ha sempre sostenuto di aver rimosso le figure chiave nello sviluppo di Subnautica 2 perché questi volevano lanciare il gioco sul mercato senza che avesse raggiunto il giusto livello qualitativo, ma ora sembra che abbia effettuato una retromarcia totale sulla questione, modificando le proprie argomentazioni.
La cosa è sorprendente perché, di fatto, questa era la principale accusa da parte di Krafton, sui cui ha costruito tutto il caso per giustificare l'allontanamento dei creatori di Subnautica 2 nonché fondatori di Unknown Worlds, e ora viene semplicemente stralciata.
Una situazione sempre più strana
La causa si trova nella fase di scoperta, quindi Fortis Advisors, che rappresenta i fondatori di Unknown Worlds estromessi dal progetto, ha chiesto di poter esaminare le prove in possesso di Krafton a sostegno delle sue affermazioni.
In sostanza, Krafton ha affermato che i documenti relativi allo stato di sviluppo del gioco erano irrilevanti ai fini della risoluzione del contratto, nonostante questo fosse il motivo citato nelle comunicazioni di risoluzione, ripetuto anche pubblicamente e in tribunale come base dell'impianto accusatorio.
Fortis lo ha definito un "cambiamento epocale nel caso" e una cosa "un po' sconcertante". Che è poi la stessa valutazione fatta anche dal giudice Lori W. Will, quando le parti si sono riunite per una sentenza sulle mozioni presentate, dicendo: "Beh, questo è qualcosa che dobbiamo assolutamente chiarire oggi, perché è proprio questo il motivo citato nella risposta".
Inoltre sembra che Krafton non si stia dimostrando particolarmente collaborativa nel fornire documenti e informazioni richieste dalla difesa per poter portare avanti la causa in tribunale, dunque la situazione rischia di complicarsi ulteriormente.
Subnautica 2 nel frattempo è stato rinviato al 2026 e restiamo in attesa di una data di uscita precisa.