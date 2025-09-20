0

Novità su Stellar Blade potrebbero arrivare dal TGS 2025, compreso un bizzarro cross-over

Stellar Blade sembra sia protagonista di un nuovo evento in collaborazione con quello che dovrebbe essere forse un gioco horror, da presentare nel corso del Tokyo Game Show 2025.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   20/09/2025
Eve di Stellar Blade
Stellar Blade
Stellar Blade
Sembra proprio che Stellar Blade sia destinato a tornare in scena in occasione del Tokyo Game Show 2025, in base a un'immagine diffusa dal team in queste ore che sembra proprio anticipare un cross-over alquanto inaspettato, con una serie horror.

L'immagine, visibile qui sotto, non sembra proprio avere molto a che fare con Stellar Blade, mentre sembra piuttosto vicina alle atmosfere e alle rappresentazioni tipiche di Silent Hill, cosa che fa pensare a un collegamento tra i due giochi in questione.

Per saperne di più dovremo attendere il 26 settembre, data in cui questa nuova collaborazione dovrebbe essere svelata, a detta dei responsabili alla comunicazione di Shift Up.

Una collaborazione inaspttata?

Insieme all'immagine c'è anche il riferimento alla presentazione che arriverà "in una settimana", indicando appunto la data in questione, che dovrebbe riferirsi a una presentazione ufficiale da parte della compagnia o di Konami.

L'immagine pubblicata da Shift Up sulla probabile collaborazione
L'immagine pubblicata da Shift Up sulla probabile collaborazione

Il cross-over potrebbe riguardare Stellar Blade e forse il nuovo Silent Hill f, considerando che è in uscita sul mercato e potrebbe essere il soggetto ideale per un evento in collaborazione, in modo da spingere anche il nuovo titolo appena uscito.

Il director di Stellar Blade ha chiesto al producer di Tekken di aggiungere Eve al gioco Il director di Stellar Blade ha chiesto al producer di Tekken di aggiungere Eve al gioco

Per quanto riguarda l'oggetto della partnership in questione, al momento non ne sappiamo nulla, anche se è probabile che possa avere a che fare con costumi dei personaggi o qualcosa del genere, in attesa di questa misteriosa presentazione che dovrebbe avvenire il 26 settembre.

Nel frattempo, abbiamo saputo anche che Stellar Blade 2 è in sviluppo e sarà più grande dell'originale, secondo quanto riferito dagli sviluppatori.

