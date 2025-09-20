Novità su Stellar Blade potrebbero arrivare dal TGS 2025, compreso un bizzarro cross-over

Una collaborazione inaspttata?

Insieme all'immagine c'è anche il riferimento alla presentazione che arriverà "in una settimana", indicando appunto la data in questione, che dovrebbe riferirsi a una presentazione ufficiale da parte della compagnia o di Konami.

L'immagine pubblicata da Shift Up sulla probabile collaborazione

Il cross-over potrebbe riguardare Stellar Blade e forse il nuovo Silent Hill f, considerando che è in uscita sul mercato e potrebbe essere il soggetto ideale per un evento in collaborazione, in modo da spingere anche il nuovo titolo appena uscito.

Per quanto riguarda l'oggetto della partnership in questione, al momento non ne sappiamo nulla, anche se è probabile che possa avere a che fare con costumi dei personaggi o qualcosa del genere, in attesa di questa misteriosa presentazione che dovrebbe avvenire il 26 settembre.

Nel frattempo, abbiamo saputo anche che Stellar Blade 2 è in sviluppo e sarà più grande dell'originale, secondo quanto riferito dagli sviluppatori.