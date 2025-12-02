Strascichi di Black Friday: Stellar Blade per PlayStation 5 è in maxi offerta su Amazon

Su Amazon, oggi, nonostante il Black Friday sia terminato, sono disponibili una serie di promozioni interessanti: Stellar Blade per PS5 è in offerta con uno sconto in formato maxi del 38% per un costo totale e finale d'aquisto di 49,99€. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal banner qui giù: Stellar Blade è un videogioco di ruolo d'azione e avventura sviluppato da Shift Up e pubblicato da Sony Interactive Entertainment. Rilasciato inizialmente il 26 aprile 2024 come esclusiva per PlayStation 5, il titolo ha successivamente visto l'arrivo di una versione PC l'11 giugno 2025.
Ulteriori dettagli sul gioco
Ambientato in un futuro non troppo lontano, il gioco racconta una Terra ormai perduta: l'umanità è stata costretta a fuggire dopo aver perso la guerra contro i Naytiba, una misteriosa e potente razza aliena che ha invaso il pianeta. In questo scenario post-apocalittico, la protagonista Eve, una guerriera altamente addestrata, parte dalla Colonia insieme alla sua squadra con l'obiettivo di riconquistare la Terra e annientare la minaccia aliena.
Durante la missione, Eve incontra Adam, un sopravvissuto che la guida fino a Xion, l'ultima città umana ancora in piedi. Qui la protagonista entra in contatto con Orcal, un anziano saggio che rappresenta una delle figure centrali della comunità. Per ulteriori dettagli dai uno sguardo alla nostra recensione.