Il director di Stellar Blade ha ricevuto un premio per il contributo dato all'industria dei videogiochi

Kim è stato premiato per i suoi risultati nel rafforzare la competitività globale del settore dei videogiochi del Paese attraverso Shift Up, in particolare grazie agli ultimi titoli della società, Goddess of Victory: NIKKE e Stellar Blade .

Il CEO di Shift Up e director di Stellar Blade , Hyung-tae Kim, ha ricevuto un premio dal presidente della Corea del Sud, per il contributo dato allo sviluppo dell'industria videoludica nazionale. Il premio è stato assegnato il 10 dicembre, nel corso dei Korea Content Awards 2025 tenutisi a Seul.

Successi internazionali

Ospitati dal Ministero della Cultura, dello Sport e del Turismo e organizzati dalla Korea Creative Content Agency, i Korea Content Awards celebrano individui e gruppi che hanno contribuito allo sviluppo dell'industria dei contenuti.

Goddess of Victory: NIKKE è stato lodato nel 2023 per i suoi successi internazionali, mentre Stellar Blade, nel 2024, ha messo in mostra il potenziale dei giochi coreani tripla A per console. Il nuovo premio è una conseguenza del successo dei due giochi.

Al momento di ricevere il premio, Kim ha ringraziato con i team di sviluppo di Shift Up e tutti i fan. Ha inoltre illustrato la visione dell'azienda per i progetti futuri, tra cui il titolo multipiattaforma Project Spirits (sviluppato in collaborazione con Yongxing Interactive e pubblicato da Level Infinite) e un seguito di Stellar Blade (pubblicato da Sony Interactive Entertainment).

Insomma, la Corea del Sud ha riconosciuto per l'ennesima volta il ruolo dei videogiochi nella diffusione della cultura nazionale e dell'economia. Chissà quando accadrà anche dalle nostre parti.