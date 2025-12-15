iPhone Fold, brutte notizie: niente Face ID e prezzo molto alto per il primo pieghevole di Apple?

Una cifra che lo renderebbe solo leggermente più accessibile rispetto ad alcuni modelli concorrenti di fascia estrema, come il nuovo pieghevole di Samsung a più schermi. A fronte di questo prezzo, le aspettative in termini di specifiche e qualità costruttiva sono inevitabilmente molto elevate. Eppure le informazioni più recenti provenienti dalla catena di indiscrezioni suggeriscono che Apple potrebbe accettare alcuni compromessi progettuali pur di ottenere un design particolarmente sottile e raffinato.

Ormai è il segreto di Pulcinella: Apple si prepara a entrare nel mercato degli smartphone pieghevoli con un dispositivo che, secondo le indiscrezioni, non farà concessioni sul posizionamento di prezzo. L'iPhone Fold, atteso come il primo modello dell'azienda con questo form factor, sarebbe destinato a collocarsi nella fascia più alta del mercato, con un listino stimato intorno ai 2.200 euro.

I compromessi di iPhone Fold

Secondo quanto condiviso dall'insider Digital Chat Station sulla piattaforma Weibo, il prototipo di iPhone Fold attualmente in fase di test non integrerebbe il sistema Face ID. Una scelta che sarebbe legata alle difficoltà tecniche nell'inserire l'intero modulo TrueDepth all'interno di un dispositivo pieghevole senza aumentarne troppo lo spessore. Al posto del riconoscimento facciale, Apple potrebbe optare per un sensore Touch ID montato lateralmente, soluzione già vista su iPad Air.

Il post di Digital Chat Station su Weibo

Dal punto di vista del design frontale, il dispositivo eliminerebbe notch e fori a pillola, adottando una combinazione tra fotocamera sotto al display e un singolo punch-hole. Anche le dimensioni degli schermi sarebbero state riviste rispetto alle prime indiscrezioni. Il pannello interno pieghevole scenderebbe a 7,58 pollici, mentre lo schermo esterno si attesterebbe intorno ai 5,25 pollici. Il ridimensionamento potrebbe essere funzionale a migliorare l'ergonomia e contenere peso e spessore complessivi.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, l'iPhone Fold avrebbe già raggiunto il limite massimo accettabile per Apple in termini di spessore, anche a causa dell'integrazione di una camera di vapore per la dissipazione del calore. Il risultato finale sarebbe un dispositivo paragonabile a due iPhone Air affiancati, rendendo inevitabili alcune rinunce hardware.

Sul fronte fotografico, il prototipo includerebbe una configurazione a doppio sensore da 48 megapixel, oltre a una fotocamera integrata sotto il display e una con foro tradizionale. Grande attenzione sarebbe rivolta alla cerniera, indicata come uno degli elementi più complessi dell'intero progetto. Apple starebbe sperimentando l'uso di metallo liquido e materiali compositi in vetro amorfo per migliorare resistenza e durata, puntando a ridurre al minimo la piega visibile sullo schermo.

Le voci, comunque, sono numerosi e a volte discordanti, segno questo che la stessa Apple potrebbe essere al lavoro su più soluzioni. Per esempio, alcuni rumor parlano di un iPhone 20 con un design del display rivoluzionario.