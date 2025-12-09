iPhone Fold: Apple prepara un debutto con tecnologie inedite, in arrivo una fotocamera sotto lo schermo

L'atteso iPhone Fold sembra destinato a introdurre soluzioni tecniche mai viste prima nei dispositivi Apple, segnando un punto di svolta tanto per l'azienda quanto per l'intero mercato dei pieghevoli. Secondo le ultime indiscrezioni, Samsung avrebbe aumentato del 30% la produzione dei pannelli OLED destinati al dispositivo, portando il totale previsto a circa 11 milioni di unità.
Questo incremento suggerisce che Apple si aspetti una domanda più alta del previsto per il suo primo smartphone pieghevole. Tra le novità principali, l'iPhone Fold dovrebbe integrare una fotocamera sotto il display, una tecnologia a lungo discussa ma mai adottata su un iPhone tradizionale.
I dettagli sul sensore fotografico dell'iPhone Fold
Il sensore, secondo le fonti, avrebbe una risoluzione di 24 MP, ma non sarebbe accompagnato dal sistema Face ID, eliminato per motivi legati al design complesso del dispositivo. La qualità di foto e video rispetto a quella dell'iPhone 18 resta incerta, ma l'approccio rappresenta comunque un salto in avanti per Apple.
Un'altra innovazione chiave sarà l'introduzione della tecnologia COE (Color Filter on Encapsulation), una soluzione che consente di ottenere schermi più sottili, leggeri e luminosi, oltre a migliorare l'efficienza energetica. Questa tecnologia, attesa inizialmente sul Galaxy S26 Ultra, farà il suo debutto anche sul foldable Apple, aumentando il valore del prodotto che dovrebbe avere un prezzo stimato intorno ai 2.399 dollari.
Ulteriori dettagli e indiscrezioni su iPhone Fold
Il maggiore ordine di pannelli rappresenta un vantaggio anche per Samsung, unico fornitore dei display interni. Inoltre, l'innalzamento della produzione potrebbe stimolare il mercato dei pieghevoli, che attualmente si aggira intorno ai 20 milioni di unità l'anno, una cifra considerata ancora troppo bassa per giustificare investimenti così elevati nel settore.
L'ingresso di Apple potrebbe dunque fungere da catalizzatore per una crescita più rapida e significativa. Nonostante il quadro promettente, si tratta pur sempre di rumor, con un indice di affidabilità stimato al 40%, secondo la valutazione delle fonti. Tuttavia, le informazioni provenienti da insider del settore e portali come ETNews suggeriscono che il progetto sia in una fase avanzata e che Apple stia compiendo passi importanti.