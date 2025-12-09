iPhone Fold: Apple prepara un debutto con tecnologie inedite, in arrivo una fotocamera sotto lo schermo

L'atteso iPhone Fold sembra destinato a introdurre soluzioni tecniche mai viste prima nei dispositivi Apple, segnando un punto di svolta tanto per l'azienda quanto per l'intero mercato dei pieghevoli. Secondo le ultime indiscrezioni, Samsung avrebbe aumentato del 30% la produzione dei pannelli OLED destinati al dispositivo , portando il totale previsto a circa 11 milioni di unità.

I dettagli sul sensore fotografico dell'iPhone Fold

Il sensore, secondo le fonti, avrebbe una risoluzione di 24 MP, ma non sarebbe accompagnato dal sistema Face ID, eliminato per motivi legati al design complesso del dispositivo. La qualità di foto e video rispetto a quella dell'iPhone 18 resta incerta, ma l'approccio rappresenta comunque un salto in avanti per Apple.

Un'altra innovazione chiave sarà l'introduzione della tecnologia COE (Color Filter on Encapsulation), una soluzione che consente di ottenere schermi più sottili, leggeri e luminosi, oltre a migliorare l'efficienza energetica. Questa tecnologia, attesa inizialmente sul Galaxy S26 Ultra, farà il suo debutto anche sul foldable Apple, aumentando il valore del prodotto che dovrebbe avere un prezzo stimato intorno ai 2.399 dollari.