iPhone Fold: il primo dispositivo pieghevole targato Apple sarà eSim only; emergono dettagli sul design

L'iPhone Fold, il (futuro) primo pieghevole della casa di Cupertino, continua a far parlare di sé grazie a nuove indiscrezioni provenienti dal noto tipster cinese Instant Digital, che ha rilanciato quanto già previsto da Mark Gurman e Ming-Chi Kuo : il dispositivo dovrebbe arrivare sul mercato come smartphone esclusivamente eSIM, senza alcun alloggiamento per la SIM fisica .

Sarebbe inoltre presente una vapor chamber, utile per migliorare la dissipazione del calore, e una struttura a libro, con un ampio display principale da 7,74" e un pannello esterno da 5,49" . Lo schermo interno dovrebbe offrire una risoluzione di 2.713 x 1.920 pixel con rapporto 4:3.

Touch ID, chip, modem e fotocamera del prossimo iPhone Fold

Una sorpresa rilevante riguarderebbe il sistema di autenticazione biometrica: invece di Face ID, Apple opterebbe per Touch ID integrato nel display. Sul piano hardware, si parla di un potente A20 Pro, 12 GB di RAM e un modem C2 5G sviluppato in casa, a conferma della volontà di Apple di ridurre la dipendenza da fornitori esterni. La fotocamera principale dovrebbe offrire una configurazione duale da 48 MP, mentre la fotocamera interna, nascosta sotto il display, potrebbe raggiungere i 24 MP.

A completare il quadro troviamo una batteria tra 5.400 e 5.800 mAh, una capacità notevole rispetto agli standard Apple. Il debutto è previsto per la seconda metà del 2026, con un prezzo indicativo intorno ai 2.399 dollari e una stima di vendite tra i 7 e i 9 milioni di unità nel primo anno.