Total War: Warhammer 3 è tornato primo in classifica su Steam, dopo gli annunci di Creative Assembly

I fan sembrano aver accolto bene gli annunci relativi alla serie Total War fatti ieri, con Total War: Warhammer 3 che è tornato primo in classifica su Steam.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   05/12/2025
Uno dei demoni di Total War: Warhammer 3
Total War: Warhammer III
Total War: Warhammer 3 è tornato primo nella classifica globale di Steam, completando in qualche modo l'arco di redenzione iniziato ormai un paio di anni fa, dopo lo scontro tra Creative Assembly e la comunità nato dal prezzo dei DLC ufficiali.

Attualmente il gioco, che risale al 2022, è forte di uno sconto del 75%, che ha invogliato più di qualcuno a fare il salto, considerando anche i nuovi contenuti introdotti da alcuni nuovi DLC.

Ritorno di fiamma

Interessante il fatto che nella top 10 siano presenti anche 3 DLC di Total War: Warhammer 3: - Dechala - Tides of Torment; - Sayl - Tides of Torment e - Sayl - Tides of Torment.

La top 10 globale di Steam con Total War: Warhammer 3 primo in classifica
Parlando di altri dati, Total War: Warhammer 3 ha visto anche un grosso boost di giocatori contemporanei, quasi raddoppiati rispetto agli scorsi giorni. Stando a quanto rilevato da Steamdb, Ieri e oggi ha infatti toccato i quasi 50.000 giocatori contemporanei, contro la media di 25 - 30.000 delle scorse settimane.

Total War: Medieval 3 è stato annunciato con un trailer da Creative Assembly Total War: Medieval 3 è stato annunciato con un trailer da Creative Assembly

Nella giornata di ieri Creative Assembly ha fatto diversi annunci legati alla serie Total War. In particolare ha svelato la lavorazione dell'attesissimo Total War: Medieval III, che comunque è ancora in fase di pre-produzione. Durante i The Game Awards 2025 sarà inoltre svelato il prossimo capitolo principale della serie, che si sospetta essere Total War: Warhammer 40.000, stando ad alcune vecchie dichiarazioni dei dirigenti dello studio. In passato si è parlato anche di un Total War dedicato a Star Wars, ma ancora non se ne sa niente. Di fatto, non è stato ancora nemmeno confermato.

