Total War: Warhammer 3 è tornato primo in classifica su Steam, dopo gli annunci di Creative Assembly

Attualmente il gioco, che risale al 2022, è forte di uno sconto del 75% , che ha invogliato più di qualcuno a fare il salto, considerando anche i nuovi contenuti introdotti da alcuni nuovi DLC.

Total War: Warhammer 3 è tornato primo nella classifica globale di Steam , completando in qualche modo l'arco di redenzione iniziato ormai un paio di anni fa, dopo lo scontro tra Creative Assembly e la comunità nato dal prezzo dei DLC ufficiali.

Ritorno di fiamma

Interessante il fatto che nella top 10 siano presenti anche 3 DLC di Total War: Warhammer 3: - Dechala - Tides of Torment; - Sayl - Tides of Torment e - Sayl - Tides of Torment.

La top 10 globale di Steam con Total War: Warhammer 3 primo in classifica

Parlando di altri dati, Total War: Warhammer 3 ha visto anche un grosso boost di giocatori contemporanei, quasi raddoppiati rispetto agli scorsi giorni. Stando a quanto rilevato da Steamdb, Ieri e oggi ha infatti toccato i quasi 50.000 giocatori contemporanei, contro la media di 25 - 30.000 delle scorse settimane.

Nella giornata di ieri Creative Assembly ha fatto diversi annunci legati alla serie Total War. In particolare ha svelato la lavorazione dell'attesissimo Total War: Medieval III, che comunque è ancora in fase di pre-produzione. Durante i The Game Awards 2025 sarà inoltre svelato il prossimo capitolo principale della serie, che si sospetta essere Total War: Warhammer 40.000, stando ad alcune vecchie dichiarazioni dei dirigenti dello studio. In passato si è parlato anche di un Total War dedicato a Star Wars, ma ancora non se ne sa niente. Di fatto, non è stato ancora nemmeno confermato.