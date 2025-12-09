Warhammer cresce tra i più venduti su Steam insieme a Elden Ring Nightreign, ma non arrivano in Top 3

SteamDB ha reso disponibili le nuove classifiche settimanali, svelando quali sono i videogiochi più venduti (in termini di guadagni, non di numero di unità) della settimana. I nomi nelle prime posizioni sono i soliti, ma ci sono anche alcuni ritorni che non si vedevano da qualche tempo.
Ecco le classifiche per i sette giorni compresi tra il 2 e il 9 dicembre 2025.
Le Top 10 dei videogiochi più venduti su Steam
Ecco la classifica dei prodotti che hanno guadagnato di più su Steam nell'ultima settimana, calcolando anche free-to-play:
- Counter-Strike 2
- Steam Deck
- ARC Raiders
- Total War: Warhammer III
- Where Winds Meet
- PUGB: Battlegrounds
- Battlefield 6
- Elden Ring Nightreign
- Apex Legends
- Destiny 2
Ecco invece la Top 10 "ripulita" dai giochi free to play:
- Steam Deck
- ARC Raiders
- Total War: Warhammer III
- Battlefield 6
- Elden Ring Nightreign
- Warhammer 40.000 Darktide
- Elden Ring Nightreign The Forsaken Hollows
- Cyberpunk 2077
- EA Sports FC 26
- Helldivers 2
Facciamo anche notare che Total War: Warhammer III, Elden Ring Nightreign e Warhammer 40.000 Darktide hanno ottenuto questa settimana una nuova impennata di vendite, salendo rispettivamente di 73, 74 e 61 posizioni. Anche Destiny 2 non è andato male, visto che ha ottenuto 41 posizioni aggiuntive.
Anche Helldivers 2 è risalito (di 26 posizioni, nel dettaglio) e non a caso la media dei voti su Steam continua a crescere e il morale del team sale.