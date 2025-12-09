Warhammer cresce tra i più venduti su Steam insieme a Elden Ring Nightreign, ma non arrivano in Top 3

SteamDB ha reso disponibili le nuove classifiche settimanali, svelando quali sono i videogiochi più venduti (in termini di guadagni, non di numero di unità) della settimana. I nomi nelle prime posizioni sono i soliti, ma ci sono anche alcuni ritorni che non si vedevano da qualche tempo.

Le Top 10 dei videogiochi più venduti su Steam

Ecco la classifica dei prodotti che hanno guadagnato di più su Steam nell'ultima settimana, calcolando anche free-to-play:

Counter-Strike 2 Steam Deck ARC Raiders Total War: Warhammer III Where Winds Meet PUGB: Battlegrounds Battlefield 6 Elden Ring Nightreign Apex Legends Destiny 2

Ecco invece la Top 10 "ripulita" dai giochi free to play:

Steam Deck ARC Raiders Total War: Warhammer III Battlefield 6 Elden Ring Nightreign Warhammer 40.000 Darktide Elden Ring Nightreign The Forsaken Hollows Cyberpunk 2077 EA Sports FC 26 Helldivers 2

Facciamo anche notare che Total War: Warhammer III, Elden Ring Nightreign e Warhammer 40.000 Darktide hanno ottenuto questa settimana una nuova impennata di vendite, salendo rispettivamente di 73, 74 e 61 posizioni. Anche Destiny 2 non è andato male, visto che ha ottenuto 41 posizioni aggiuntive.

Anche Helldivers 2 è risalito (di 26 posizioni, nel dettaglio) e non a caso la media dei voti su Steam continua a crescere e il morale del team sale.