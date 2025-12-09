0

Warhammer cresce tra i più venduti su Steam insieme a Elden Ring Nightreign, ma non arrivano in Top 3

Total War: Warhammer III è uno dei successi della settimana, dopo una notevole crescita nella classifica dei più venduti su Steam. In Top 3 però rimangono i nomi più noti.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   09/12/2025
Un dragon di Total War: Warhammer III che sputa fuoco
Total War: Warhammer III
Total War: Warhammer III
SteamDB ha reso disponibili le nuove classifiche settimanali, svelando quali sono i videogiochi più venduti (in termini di guadagni, non di numero di unità) della settimana. I nomi nelle prime posizioni sono i soliti, ma ci sono anche alcuni ritorni che non si vedevano da qualche tempo.

Ecco le classifiche per i sette giorni compresi tra il 2 e il 9 dicembre 2025.

Le Top 10 dei videogiochi più venduti su Steam

Ecco la classifica dei prodotti che hanno guadagnato di più su Steam nell'ultima settimana, calcolando anche free-to-play:

  1. Counter-Strike 2
  2. Steam Deck
  3. ARC Raiders
  4. Total War: Warhammer III
  5. Where Winds Meet
  6. PUGB: Battlegrounds
  7. Battlefield 6
  8. Elden Ring Nightreign
  9. Apex Legends
  10. Destiny 2

Ecco invece la Top 10 "ripulita" dai giochi free to play:

  1. Steam Deck
  2. ARC Raiders
  3. Total War: Warhammer III
  4. Battlefield 6
  5. Elden Ring Nightreign
  6. Warhammer 40.000 Darktide
  7. Elden Ring Nightreign The Forsaken Hollows
  8. Cyberpunk 2077
  9. EA Sports FC 26
  10. Helldivers 2
Un gioco rimosso da Steam per una falsa segnalazione apre la questione del funzionamento del sistema Un gioco rimosso da Steam per una falsa segnalazione apre la questione del funzionamento del sistema

Facciamo anche notare che Total War: Warhammer III, Elden Ring Nightreign e Warhammer 40.000 Darktide hanno ottenuto questa settimana una nuova impennata di vendite, salendo rispettivamente di 73, 74 e 61 posizioni. Anche Destiny 2 non è andato male, visto che ha ottenuto 41 posizioni aggiuntive.

Anche Helldivers 2 è risalito (di 26 posizioni, nel dettaglio) e non a caso la media dei voti su Steam continua a crescere e il morale del team sale.

