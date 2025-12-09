Una sfida fa diventare personaggi di The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles, che ora è più accessibile

The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles è stato aggiornato nei giorni scorsi ed è diventato più accessibile, seguendo i consigli dati dai giocatori al team di sviluppo, in particolare in merito al sistema di combattimento, che ora è più configurabile e prevede anche una modalità facile.

"Nel primo mese dopo l'uscita abbiamo letto con attenzione ogni commento ogni discussione e ogni recensione. Abbiamo seguito forum video di gameplay e livestream per capire davvero dove intervenire e come migliorare l'esperienza." Ci ha detto Paolo Nicoletti, il capo del team di sviluppo, Fix-a-Bug, nonché director del gioco. "Ogni critica ci ha aiutato a raffinare la difficoltà e il sistema di combattimento e molti incoraggiamenti ci hanno dato la spinta per continuare a migliorare. Grazie a tutto questo lavoro il gioco oggi è più accessibile più chiaro e meglio bilanciato."