Una sfida fa diventare personaggi di The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles, che ora è più accessibile

The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles è stato aggiornato nei giorni scorsi ed è diventato più accessibile, seguendo i consigli dati dai giocatori al team di sviluppo, in particolare in merito al sistema di combattimento, che ora è più configurabile e prevede anche una modalità facile.
"Nel primo mese dopo l'uscita abbiamo letto con attenzione ogni commento ogni discussione e ogni recensione. Abbiamo seguito forum video di gameplay e livestream per capire davvero dove intervenire e come migliorare l'esperienza." Ci ha detto Paolo Nicoletti, il capo del team di sviluppo, Fix-a-Bug, nonché director del gioco. "Ogni critica ci ha aiutato a raffinare la difficoltà e il sistema di combattimento e molti incoraggiamenti ci hanno dato la spinta per continuare a migliorare. Grazie a tutto questo lavoro il gioco oggi è più accessibile più chiaro e meglio bilanciato."
La sfida per la comunità
Partendo da un gioco molto più solido, gli sviluppatori hanno deciso di lanciare una sfida per la comunità, la Hyper-Dungeon Gauntlet Challenge, "una speedrun con il profilo Destroyer in cui i giocatori più veloci si aggiudicheranno il premio di diventare NPC nel gioco e il campione assoluto diventerà un boss segreto."
Per l'occasione è stato lanciato anche un sito, dove troverete tutte le informazioni necessarie alla partecipazione.
Detta in breve, "per vincere bisogna completare un'intera speedrun pulita e verificabile utilizzando il profilo Distruttore, la modalità più dura e orientata al combattimento. I 10 giocatori più veloci saranno immortalati nel gioco come NPC in un livello speciale dell'Hyper-Dungeon con sprite animato due ritratti e un breve dialogo tradotto in tutte le lingue supportate. Il campione assoluto riceverà anche un premio aggiuntivo: diventerà un boss segreto nel livello 47."
La Sfida è aperta a tutti. Per partecipare è sufficiente inviare uno screenshot del tempo finale ottenuto e il corrispondente salvataggio entro la data indicata. Vediamo i dettagli:
Periodo dell'evento
- Inizio: 8 dicembre 2025
- Fine invio candidature: 18 gennaio 2026
- Annuncio vincitori: febbraio 2026
- Inserimento dei premi nel gioco: Q2 2026
Insomma, che fate ancora qui? C'è un dungeon da ripulire il più velocemente possibile.