The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles è disponibile e costa davvero poco

Lo studio di sviluppo italiano Fix-a-Bug ha finalmente lanciato su Steam The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles, dungeon crawler 2D con tantissimi riferimenti alla cultura pop italiana. Sarete inoltre felici di sapere che costa davvero poco, visto che lo potete avere per 12,79 euro (11,51 euro in offerta lancio). Siete pronti a scendere nell'Hyper-Dungeon?