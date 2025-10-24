The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles è disponibile e costa davvero poco

Lo studio di sviluppo italiano Fix-a-Bug ha finalmente lanciato su Steam The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles, dungeon crawler 2D con tantissimi riferimenti alla cultura pop italiana. Sarete inoltre felici di sapere che costa davvero poco, visto che lo potete avere per 12,79 euro (11,51 euro in offerta lancio). Siete pronti a scendere nell'Hyper-Dungeon?
Cosa ci aspetta
L'avventura di The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles è formata da un dungeon di 50 livelli, divisi in vari biomi, ognuno con i suoi mostri specifici, le sue trappole e i suoi enigmi da risolvere.
Particolarmente interessante il sistema di combattimento, "che unisce la strategia a turni all'adrenalina dell'azione in tempo reale."
Quindi, vi "serviranno riflessi fulminei per massimizzare i danni inflitti, ottenere colpi critici e persino eseguire parate perfette". Chiaramente sarete aiutati da un vasto arsenale, con armi che possono completamente trasformare lo stile di gioco.
Potrete inoltre scegliere tra tre profili per il personaggio: il Distruttore incentrato sul combattimento, l'Esploratore furtivo e astuto o il Risolutore assetato di conoscenza e dalla parlantina facile.
Se vi interessa, trovate The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles su Steam.