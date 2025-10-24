MOUSE: P.I. for Hire ha una data d'uscita ufficiale

Lo sparatutto in prima persona MOUSE: P.I. for Hire, ispirato ai cartoni noir degli anni '30, sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X e S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (su Steam) il 19 marzo 2026, come annunciato da PlaySide Publishing e dallo sviluppatore Fumi Games. Fortunatamente la data d'uscita ufficiale è stata svelata a stretto giro dopo il rinvio.