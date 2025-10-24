MOUSE: P.I. for Hire ha una data d'uscita ufficiale

Lo sparatutto in prima persona MOUSE: P.I. for Hire, ispirato ai cartoni noir degli anni '30, sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X e S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (su Steam) il 19 marzo 2026, come annunciato da PlaySide Publishing e dallo sviluppatore Fumi Games. Fortunatamente la data d'uscita ufficiale è stata svelata a stretto giro dopo il rinvio.
MOUSE: P.I. for Hire è uno sparatutto in prima persona molto cupo, nonostante la grafica cartoon. Lo stile visivo monocromatico, realizzato con animazioni disegnate a mano in stile rubber hose e accompagnato da una colonna sonora jazz retrò, riproduce fedelmente le tecniche artistiche degli anni 30 del secolo scorso.
Come potete vedere, l'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer, pieno di sequenze di gameplay inedite.
Nei panni del detective privato Jack Pepper, un ex eroe di guerra, il giocatore scoprirà che la città corrotta, Mouseburg, piena di criminali e pericoli, è solo il punto di partenza di un'avventura molto più ampia. Tutto inizia con la classica "dama in pericolo", ma quando Pepper inizia a grattare la superficie del torbido sottobosco di Mouseburg, la sua ricerca di giustizia si trasforma presto in una fitta rete di intrighi, fatta di omicidi, corruzione e nemici insospettabili.