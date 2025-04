Mouse: P.I. for Hire presenta le armi sperimentali con un trailer

Le armi sperimentali di Mouse: P.I. for Hire sono state presentate con un trailer che illustra la grande potenza di questi strumenti alternativi, capaci di ridurre i nemici in statue di ghiaccio, scioglierli in pochi istanti oppure prendere il controllo della loro mente.

In uscita nel corso di quest'anno su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, Mouse: P.I. for Hire ci catapulta in uno scenario da romanzo hard-boiled, dove ogni angolo nasconde un segreto e ogni ombra potrebbe celare un tradimento... solo che si tratta di un cartone animato vintage in bianco e nero.

Protagonista dell'avventura è appunto Mouse, un investigatore privato tutto d'un pezzo, che gira per la città per portare a termine una serie di incarichi che prevedono spesso e volentieri furiosi scontri a fuoco con i malviventi che vogliono dominare questo territorio.

Sviluppato da Fumi Games, Mouse: P.I. for Hire mescola in maniera sorprendente l'estetica dei cartoni degli anni '30 con la brutalità frenetica di uno sparatutto moderno, a metà fra le atmosfere di Cuphead e quelle di Max Payne.