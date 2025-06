Mouse: P.I. for Hire, abbiamo visto in anteprima lo sparatutto ispirato ai cartoni vintage

In questo caso, peraltro, gli sviluppatori hanno puntato sul bianco e nero : una scelta tanto forte e caratterizzante quanto rischiosa, a giudicare dalle produzioni che hanno adottato lo stesso approccio in precedenza e pagato dazio per via dell'incapacità di donare sufficiente varietà visiva a personaggi e ambientazioni anche a causa della palette fortemente ridotta.

Seguiamo lo sviluppo di Mouse: P.I. for Hire fin dal suo annuncio, con grande interesse e curiosità. Se infatti è vero che titoli come Cuphead hanno un po' monopolizzato l'estetica a cui anche lo sparatutto "vecchia scuola" di Fumi Games si ispira, quella dei cartoni animati anni '30, allo stesso tempo parliamo di una nicchia che possiede un indubbio potenziale ancora inespresso.

Il forte contrasto fra ultraviolenza e personaggi che sembrano usciti da Steamboat Willie si pone in Mouse: P.I. for Hire come il fulcro di un'esperienza che sul piano prettamente ludico sembra intenzionata a riproporre tutte le meccaniche che ci si aspetterebbe da uno sparatutto di questo tipo , dai combattimenti in stile run & gun alle sezioni platform basate su scatto e doppio salto.

Sullo sfondo di una città violenta e decadente, Rattopoli , dovremo risolvere il difficile caso di una donna in pericolo ponendo le domande giuste alle persone giuste e ricorrendo alla forza non appena ne avremo l'occasione, sfoderando un arsenale di armi e abilità da far invidia al DOOM Slayer, tutte calibrate con grande attenzione rispetto all'estetica dei cartoni vintage.

In maniera del tutto simile a un film in stile hard boiled, la trama di Mouse: P.I. for Hire racconta le vicende di Jack Pepper, un veterano di guerra che si guadagna da vivere come investigatore privato ed è fin troppo abituato a tirare fuori la pistola quando la situazione lo richiede. Il che accade spesso, a giudicare da come si sviluppano gli eventi del gioco.

Il gameplay che ci è stato mostrato

Fumi Games ci ha fornito un montaggio con circa sedici minuti di sequenze di gameplay al fine di darci un'idea piuttosto precisa di come funzionerà il gioco. Si tratta fondamentalmente di un'intera missione tratta dalla campagna e intitolata "Gumshoe in the Opera", in cui Jack si reca presso il teatro dell'opera per seguire una pista collegata alla donna scomparsa.

Un'arma congelante in Mouse: P.I. for Hire

Pare che la persona da interrogare in questo caso sia Roland, lo scenografo, ma trovarlo non sembra un'impresa semplice. Una volta entrati dietro le quinte del teatro, infatti, la nostra presenza scatena una reazione decisamente violenta da parte di orde di scagnozzi che hanno preso possesso della struttura, minacciando gli attori e i lavoranti nonché lo stesso responsabile delle scenografie.

Quest'ultimo rivela a Jack che i criminali hanno messo a punto un piano per eliminare il candidato a sindaco Cornelius Stilton durante lo spettacolo, e così l'investigatore comincia a farsi largo fra i nemici a suon di proiettili, passando dalla pistola al fucile a pompa alla mitragliatrice e sfruttando i classici barili esplosivi per ripulire aree particolarmente dense di avversari.

L'effetto dei proiettili all'acido in Mouse: P.I. for Hire

Come accennato in precedenza, il sistema di combattimento di Mouse: P.I. for Hire si rifà a sparatutto classici come DOOM, enfatizzando l'importanza dello scatto anche per evitare il fuoco nemico e spronandoci a restare sempre in movimento mentre eliminiamo un nemico dopo l'altro, così da non trasformarci in un bersaglio inerte e passivo, facile da colpire.

La tradizionale ruota delle armi include la bellezza di sedici slot, che avremo modo di riempire durante la campagna con nuove e potenti bocche da fuoco, esplosivi da lanciare (eventualmente anche contro mura o pavimenti che è possibile far saltare), l'immancabile torcia e naturalmente le mani nude, per quando ci verrà voglia di tirare un paio di cazzotti alla vecchia maniera.

Il momento di usare i cazzotti in Mouse: P.I. for Hire

Gli ampissimi locali del teatro dell'opera presentano caratteristiche peculiari che ben si sposano con un level design attento anche a stimolare i giocatori con piccoli puzzle ambientali, interruttori da attivare e piattaforme su cui saltare, magari dopo aver appreso la speciale tecnica del doppio balzo a mezz'aria, che a quanto pare trae le proprie origini dalla meditazione profonda.

E così, mentre le scenografie vengono calate dall'alto e trasformano i livelli, dando modo ai nostri nemici di riorganizzarsi e partire all'attacco in gran numero, Jack può ricorrere a un bel sorso di caffè per attivare per alcuni istanti una modalità speciale che gli consente addirittura di sparare con un semplice gesto delle dita, restando immune ai danni fintanto che l'effetto dura.

Una delle tante stranezze da fotografare in Mouse: P.I. for Hire

Verso la fine della missione non manca ovviamente lo scontro con un boss, in questo caso un corpulento cantante lirico armato di lancia e pronto a caricarci con violenza, a meno che non continuiamo a girargli attorno sfruttando lo scatto e a riempirlo di piombo finché non si accascia. Tutto finito? No, con il teatro ormai in fiamme dovremo anche trovare rapidamente una via d'uscita.