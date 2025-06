Binary Domain costa pochissimo per PC Steam: recuperate uno sparatutto amato (ma non abbastanza)

Che gioco è Binary Domain

Binary Domain è uno sparatutto in terza persona sci-fi di SEGA e del team di Yakuza (Ryu Ga Gotoku Studio). È ambientato nel 2080 e ci mette nei panni di Dan Marshall, il cui scopo è fermare un ribellione di robot che si sono infiltrati nella società e hanno reso gli umani inutili nella società moderna.

Tra le caratteristiche di questo apprezzato sparatutto vi è il sistema procedurale di danni che permette di fare a pezzi i robot in modo dinamico, spingendoci a eliminare ogni nemico in modo unico. È poi possibile usare varie armi con modificatori e impostare una serie di abilità per migliorare le nostre possibilità di vittoria. Infine, troverete anche un sistema di scelte e conseguenze a seconda di cosa decidete di fare in una serie di scontri.