WhatsApp introduce i layout fotografici per gli aggiornamenti di stato come quelli di Instagram anche su iOS

Arriva un nuovo aggiornamento di WhatsApp per iOS, che introduce una funzione già disponibile su Android: la possibilità di creare e condividere layout fotografici negli aggiornamenti di stato. La funzione di layout fotografici è uno strumento comodo per gli utenti che desiderano rendere le loro storie più ricche visivamente e accattivanti.

Il nuovo aggiornamento di WhatsApp per iOS

L'aggiornamento di WhatsApp per iOS in questione è la versione 25.17.81. La funzione di layout fotografici permette di selezionare fino a sei immagini contemporaneamente per combinarle in una vista singola e ben strutturata. L'app poi organizza queste foto in una griglia o un collage, a seconda di quante ne vengono selezionate. Questa funzione permette anche di modificare le loro selezioni aggiungendo o rimuovendo foto in seguito: se si vuole una vista diversa, è possibile cambiare il numero di foto scelte e il layout si aggiornerà istantaneamente.

La funzione di layout fotografico introdotta con l'ultimo aggiornamento per iOS (fonte: wabetainfo)

La funzione per creare layout fotografici consente di personalizzare il proprio aggiornamento di stato in un modo più flessibile e creativo, senza la necessità di utilizzare un'applicazione di fotoritocco separata o uno strumento di terze parti per ottenere l'aspetto desiderato. La possibilità di selezionare e visualizzare in anteprima i layout sul momento rende poi il processo più comodo ed efficiente.

Nelle intenzioni di Meta, la funzione di layout fotografico è un modo perfetto per celebrare eventi, vacanze o momenti salienti della giornata in una forma più creativa, aggiungendo un tocco unico al modo in cui vengono presentati gli aggiornamenti di stato. La capacità di combinare più immagini in un'unica cornice rende più facile raccontare una storia attraverso le foto, permettendo ad amici e familiari di apprezzare una visione ricca e coerente di un'esperienza in pochi secondi.

La funzione per creare e condividere layout fotografici per gli aggiornamenti di stato è disponibile per alcuni utenti che installano le ultime versioni di WhatsApp per iOS dall'App Store, e verrà implementata per un numero maggiore di persone nei prossimi giorni.

Voi che cosa ne pensate? Usate gli aggiornamenti di stato su WhatsApp? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto i nuovi colori per i temi delle chat stanno per arrivare anche su Android.