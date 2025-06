Red Dead Redemption 2 presto su Switch 2, PS5 e Xbox Series? Anche il doppiatore di Arthur Morgan stuzzica i fan

Tre indizi fanno una prova?

A quanto pare, anche Clark ha deciso di far palpitare i fan. Il doppiatore di Arthur Morgan, senza troppi problemi, ha praticamente confermato che è in arrivo un annuncio e sa di cosa si tratta, rispondendo a un utente su X. In tutto ciò si è aggiunto all'equazione anche Noshir Dalal, il doppiatore di Charles Smith, che ha risposto a Clark con una GIF, lasciando intendere di sapere qualcosa anche lui.

Chiaramente non possiamo escludere che in realtà Clark e Dalal si stiano semplicemente prendendo gioco dei fan e non ci sia nessun annuncio di peso in arrivo, oppure che un annuncio sia effettivamente in programma, ma non riguardi le tanto chiacchierate versioni PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 di Red Dead Redemption 2. In ogni caso, nel bene o nel male, scopriremo la verità entro pochi giorni.