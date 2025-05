Red Dead Redemption 2 potrebbe arrivare presto su Nintendo Switch 2 con anche un upgrade per PS5 e Xbox Series

Il sito GameReactor riferisce che Red Dead Redemption 2 potrebbe essere presto in arrivo su Nintendo Switch 2, come uno dei maggiori titoli third party previsti nel primo anno della nuova console Nintendo, e anche su PS5 e Xbox Series X|S con un upgrade mirato, con il periodo di uscita che dovrebbe rientrare nel 2025.

Non ci sono prove a supporto della questione, ma il sito riferisce di aver contattato delle "fonti" in Rockstar Games che avrebbero confermato l'esistenza della conversione del gioco per Nintendo Switch 2, che in effetti era già stato ventilato in precedenza tra i grossi titoli di terze parti in arrivo sulla nuova console, salvo non essere poi stato annunciato in via ufficiale, per ora.

Considerando che tutti gli altri giochi che erano stati menzionati in precedenza dai vari informatori si sono poi avverati con comunicazioni ufficiali, c'è la probabilità che anche Red Dead Redemption 2 possa essere confermato nel prossimo periodo.