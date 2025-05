Killer Instinct Gold è il nuovo gioco gratis disponibile per gli abbonati a Nintendo Switch Online

Uscito originariamente su Nintendo 64 nel 1996 , Killer Instinct Gold è basato sul Killer Instinct 2 arcade e propone il particolare stile grafico in 3D dell'originale, nonostante mantenga l'azione tipica del picchiaduro 2D, il tutto riproposto a 60 frame al secondo anche su Nintendo Switch.

Nintendo ha aggiornato in queste ore il catalogo di giochi accessibile gratuitamente agli abbonati di Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo con Killer Instinct Gold , un classico dell'epoca Nintendo 64 da parte di Rare.

Ancora piuttosto spettacolare

Il trailer riportato qui sotto ci trasporta direttamente negli anni 90, con la storica musica originale di Killer Instinct ad accompagnare un montaggio di varie scene di gameplay tratte dal gioco.

Killer Instinct Gold ha bisogno di ben poche presentazioni: si tratta di fatto del seguito dell'originale, che all'epoca stupì il mondo per la qualità della grafica in 3D, alquanto ridotto e adattato per Nintendo 64 ma comunque piuttosto spettacolare.

Si tratta di un picchiaduro uno contro uno caratterizzato da personaggi alquanto stravaganti, dotati di caratteristiche e abilità molto particolari e tutto incentrato su un gameplay alquanto complesso, basato su combo, contrattacchi e mosse da eseguire con tempismo perfetto.

Nel frattempo, abbiamo visto che Nintendo Switch Online ha superato un nuovo traguardo in termini di quantità di giochi messi a disposizione degli abbonati, che possono contare ora su un totale di oltre 300 giochi tratti da varie console del passato.