L'app di Nintendo Switch Online su Switch 2 sembra avere una nuova interfaccia, più accattivante

Le nuove immagini della versione giapponese mostrano una riprogettazione generale dell'interfaccia che sembra decisamente più elegante , anche se non sembra modificare la sostanza dei contenuti, anche qui con il rimando alle diverse app delle retro-console e la disposizione delle informazioni.

Di per sé, l'app di Nintendo Switch Online serve soprattutto a fare da hub per le varie sezioni del servizio online: da qui possiamo controllare lo stato del nostro abbonamento, rinnovare o variare il tier, riscuotere o spendere i bonus dell'account e visualizzare la libreria delle retro-console, sebbene ognuna di queste abbia poi una sua app specifica.

Nintendo ha pubblicato alcune immagini di quella che sembra essere una nuova versione dell'app ufficiale di Nintendo Switch Online su Nintendo Switch 2 , dalle quali emerge un' interfaccia decisamente più accattivante , almeno per quanto riguarda la versione nipponica.

Un'interfaccia più bella?

In base a quanto possiamo vedere, la differenza più interessante riguarda proprio la libreria dei giochi classici per le console del passato, accessibile agli abbonati di Nintendo Switch Online standard o con pacchetto aggiuntivo.

L'elenco dei giochi appare decisamente più accattivante, con una disposizione diversa dei titoli e le illustrazioni di copertina curate in maniera maggiore, sebbene sia possibile che questa variazione abbia a che fare solo con la sezione nipponica.

In ogni caso, cambiamenti nel design sono riscontrabili anche nelle altre sezioni dell'app, dunque è probabile che ci sia in programma un grosso aggiornamento per l'applicazione ufficiale del servizio online.

Per il resto, abbiamo visto che Nintendo Switch Online presenterà diverse novità con l'arrivo di Nintendo Switch 2, come l'aggiunta della GameChat integrata collegata al famoso tasto C sul controller e la libraria di Nintendo GameCube tra le console classiche accessibili con il Pacchetto Aggiuntivo.