Il tasto C di Nintendo Switch 2 richiederà l'abbonamento all'Online dopo la prova gratis, chiarisce Nintendo

Nintendo ha chiarito che, dopo il primo periodo di prova gratuita, l'uso del Tasto C e le funzionalità a questo collegate richiederanno l'abbonamento a Nintendo Switch Online in maniera obbligatoria.

Come abbiamo visto, le novità apportate dall'arrivo di Nintendo Switch 2 all'abbonamento Nintendo Switch Online sono diverse e in particolare riguardano l'arrivo della GameChat, il sistema di comunicazione vocale e video che si attiva attraverso il nuovo Tasto C della console.

Queste funzionalità sono però collegate esclusivamente al pagamento dell'abbonamento, almeno quello di base che consente il gioco multiplayer, come era logico aspettarsi, ma la questione poteva non essere chiara anche perché inizialmente l'utilizzo sarà libero per tutti.