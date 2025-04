Nintendo Switch Online presenta diverse novità con l'arrivo di Nintendo Switch 2, facciamo un riepilogo

Nintendo ha chiarito meglio le novità previste per il servizio Nintendo Switch Online con l'arrivo di Nintendo Switch 2, ovvero alcune funzionalità aggiuntive che sono esclusive per la nuova console e si inseriscono all'interno dei piani già presenti per gli abbonamenti attuali.

L'elemento di principale novità è costituito dalla GameChat, il sistema di comunicazione vocale integrato in Nintendo Switch 2 che consente di avviare gruppi in chat tra vari utenti e anche condividere il proprio schermo di gioco, oltre eventualmente a riprendersi in video nel caso in cui si disponga della telecamera dedicata da acquistare a parte.

Altra novità è rappresentata dall'inserimento della libreria di Nintendo GameCube, anche questa collegata esclusivamente a Nintendo Switch 2 e all'interno del tier più alto dell'abbonamento, ovvero Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo.