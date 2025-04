The Last of Us Parte 2 Remastered debutta nella classifica Steam, ma non sul podio

The Last of Us Parte 2 Remastered, l'analisi della versione PC

The Last of Us Parte 2 Remastered ha debuttato in quinta posizione nella classifica Steam , quarta considerando solo i giochi e ignorando dunque le vendite di Steam Deck: un debutto solo discreto per la remaster del capolavoro firmato Naugty Dog.

I giochi PlayStation bene ma non benissimo su Steam

Come sappiamo, The Last of Us Parte 2 Remastered su PC al lancio ha totalizzato meno giocatori rispetto a The Last of Us Parte 1, e in generale si è piazzato nella "parte bassa" della classifica delle produzioni PlayStation, che su Steam finora hanno fatto bene ma non benissimo.

La strategia multipiattaforma di Sony rimane valida, visto che parliamo di conversioni dal costo relativamente ridotto e dunque di incassi assicurati anche a fronte di numeri non entusiasmanti, ma resta da capire come mai sulla piattaforma Windows titoli di questo spessore non vengano accolti con maggiore entusiasmo.