Dragon Quest domina e Pragmata insegue: i giochi più attesi danno più spazio a PS5 che a Switch 1 in Giappone

Famitsu ha reso disponibile una nuova classifica dei giochi più attesi e a questo giro PS5 ha più spazio di Nintendo Switch 1, con Pragmata e Dragon Quest in cima alla classifica.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   25/08/2025
Io guerrero protagonista di Dragon Quest 1 e 2 HD Remake con spada, scudo ed elmo

Come al solito, la famosa testata giapponese Famitsu ha reso disponibile la classifica dei giochi più attesi secondo i voti dei suoi lettori, che ci permette non solo di toglierci una curiosità ma anche di scoprire quanto il mondo orientale videoludico sia diverso al panorama locale.

Ecco la lista dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu in questo periodo:

  1. [NSW] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake - 643 voti
  2. [PS5] Pragmata - 451 voti
  3. [PS5] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake - 424 voti
  4. [NSW] Super Robot Wars Y - 360 voti
  5. [NS2] Kirby Air Riders - 292 voti
  6. [NS2] Hyrule Warriors: L'era dell'esilio - 260 voti
  7. [NSW] Leggende Pokémon: Z-A - 235 voti
  8. [PS5] Metal Gear Solid Delta: Snake Eater - 223 voti
  9. [PS5] Super Robot Wars Y - 207 voti
  10. [NS2] Leggende Pokémon: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition - 161 voti
  11. [PS5] Silent Hill f - 159 voti
  12. [PS5] Resident Evil Requiem - 154 voti
  13. [NS2] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake - 151 voti
  14. [PS5] Trails in the Sky 1st Chapter - 148 voti
  15. [PS5] Grand Theft Auto 6 - 143 voti
  16. [NSW] Everybody's Golf: Hot Shots - 136 voti
  17. [PS5] Onimusha: Way of the Sword - 135 voti
  18. [PS5] Persona 4 Revival - 133 voti
  19. [NSW] Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore - 125 voti
  20. [PS5] Ghost of Yotei - 124 voti
  21. [PS5] Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles - 122 voti
  22. [NS2] Metroid Prime 4: Beyond - Nintendo Switch 2 Edition - 111 voti
  23. [NSW] Shuten Order - 106 voti
  24. [NS2] Splatoon Raiders - 87 voti
  25. [NSW] Trails in the Sky 1st Chapter - 85 voti
  26. [NSW] Atelier Resleriana - 80 voti
  27. [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream - 76 voti
  28. [NSW] Story of Seasons: Grand Bazaar - 74 voti
  29. [NS2] Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore - 61 voti
  30. [NSW] Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles - 60 voti

I dettagli sui giochi più attesi dai giocatori giapponesi

Se siete assidui lettori di queste specifiche classifiche, saprete bene che da oramai tempo Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake domina la classifica con la versione per le console di Nintendo, mentre la versione PS5 è sempre lì vicina, ma poco sotto.

Pragmata è tendenzialmente il videogioco PS5 più in alto nella classifica e le recenti ripresentazioni e la conferma che sarà pubblicato il prossimo anno lo hanno aiutato a riottenere voti da parte degli appassionati. In linea di massima, comunque, PS5 ottiene 12 posizioni su 30.

I giochi PS5 si difendono bene nella lista dei più attesi dai fan giapponesi di Famitsu I giochi PS5 si difendono bene nella lista dei più attesi dai fan giapponesi di Famitsu

Nintendo Switch 2, invece, si ferma a 7, ma ovviamente per il momento non ci sono molti giochi confermati per la console di Nintendo. I giochi per Switch 1, invece, rimangono "indietro" con solo 11 posizioni.

