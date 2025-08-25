Dragon Quest domina e Pragmata insegue: i giochi più attesi danno più spazio a PS5 che a Switch 1 in Giappone

Come al solito, la famosa testata giapponese Famitsu ha reso disponibile la classifica dei giochi più attesi secondo i voti dei suoi lettori, che ci permette non solo di toglierci una curiosità ma anche di scoprire quanto il mondo orientale videoludico sia diverso al panorama locale.

I dettagli sui giochi più attesi dai giocatori giapponesi

Se siete assidui lettori di queste specifiche classifiche, saprete bene che da oramai tempo Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake domina la classifica con la versione per le console di Nintendo, mentre la versione PS5 è sempre lì vicina, ma poco sotto.

Pragmata è tendenzialmente il videogioco PS5 più in alto nella classifica e le recenti ripresentazioni e la conferma che sarà pubblicato il prossimo anno lo hanno aiutato a riottenere voti da parte degli appassionati. In linea di massima, comunque, PS5 ottiene 12 posizioni su 30.

Nintendo Switch 2, invece, si ferma a 7, ma ovviamente per il momento non ci sono molti giochi confermati per la console di Nintendo. I giochi per Switch 1, invece, rimangono "indietro" con solo 11 posizioni.