Dragon Quest domina e Pragmata insegue: i giochi più attesi danno più spazio a PS5 che a Switch 1 in Giappone

Come al solito, la famosa testata giapponese Famitsu ha reso disponibile la classifica dei giochi più attesi secondo i voti dei suoi lettori, che ci permette non solo di toglierci una curiosità ma anche di scoprire quanto il mondo orientale videoludico sia diverso al panorama locale.
Ecco la lista dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu in questo periodo:
- [NSW] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake - 643 voti
- [PS5] Pragmata - 451 voti
- [PS5] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake - 424 voti
- [NSW] Super Robot Wars Y - 360 voti
- [NS2] Kirby Air Riders - 292 voti
- [NS2] Hyrule Warriors: L'era dell'esilio - 260 voti
- [NSW] Leggende Pokémon: Z-A - 235 voti
- [PS5] Metal Gear Solid Delta: Snake Eater - 223 voti
- [PS5] Super Robot Wars Y - 207 voti
- [NS2] Leggende Pokémon: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition - 161 voti
- [PS5] Silent Hill f - 159 voti
- [PS5] Resident Evil Requiem - 154 voti
- [NS2] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake - 151 voti
- [PS5] Trails in the Sky 1st Chapter - 148 voti
- [PS5] Grand Theft Auto 6 - 143 voti
- [NSW] Everybody's Golf: Hot Shots - 136 voti
- [PS5] Onimusha: Way of the Sword - 135 voti
- [PS5] Persona 4 Revival - 133 voti
- [NSW] Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore - 125 voti
- [PS5] Ghost of Yotei - 124 voti
- [PS5] Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles - 122 voti
- [NS2] Metroid Prime 4: Beyond - Nintendo Switch 2 Edition - 111 voti
- [NSW] Shuten Order - 106 voti
- [NS2] Splatoon Raiders - 87 voti
- [NSW] Trails in the Sky 1st Chapter - 85 voti
- [NSW] Atelier Resleriana - 80 voti
- [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream - 76 voti
- [NSW] Story of Seasons: Grand Bazaar - 74 voti
- [NS2] Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore - 61 voti
- [NSW] Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles - 60 voti
I dettagli sui giochi più attesi dai giocatori giapponesi
Se siete assidui lettori di queste specifiche classifiche, saprete bene che da oramai tempo Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake domina la classifica con la versione per le console di Nintendo, mentre la versione PS5 è sempre lì vicina, ma poco sotto.
Pragmata è tendenzialmente il videogioco PS5 più in alto nella classifica e le recenti ripresentazioni e la conferma che sarà pubblicato il prossimo anno lo hanno aiutato a riottenere voti da parte degli appassionati. In linea di massima, comunque, PS5 ottiene 12 posizioni su 30.
Nintendo Switch 2, invece, si ferma a 7, ma ovviamente per il momento non ci sono molti giochi confermati per la console di Nintendo. I giochi per Switch 1, invece, rimangono "indietro" con solo 11 posizioni.