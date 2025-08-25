Sono stati annunciati gli orari di sblocco di Gears of War: Reloaded su PC, PS5 e Xbox

Microsoft ha annunciato gli orari di sblocco di Gears of War: Reloaded su PC, PS5 e Xbox Series X|S: la riedizione del celebre sparatutto in terza persona sviluppato da Epic Games sarà disponibile da domani, 26 agosto, a partire dalle 17.00 italiane.

Come sappiamo, la versione Reloaded segna il debutto dell'esclusiva Xbox su PlayStation 5, a ulteriore conferma della grande convinzione in merito alla strategia multipiattaforma che Microsoft ha deciso di mettere in campo ormai da qualche tempo.

Rispetto alla Ultimate Edition pubblicata dieci anni fa, questa remaster raddoppia il frame rate sia della campagna che del multiplayer, aumenta la risoluzione e la qualità di tutti gli asset, delle texture e degli effetti visivi, oltre a supportare il crossplay.

Il comparto online di Gears of War: Reloaded consentirà dunque di sfidare giocatori provenienti da piattaforme diverse dalla nostra oppure di escludere tale opzione, in caso di esperienze che si rivelino sbilanciate da una parte o dall'altra.