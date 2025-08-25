Bethesda assume uno scrittore di Dragon Age The Veilguard: lavorerà a The Elder Scrolls 6 o Fallout 5?

The Elder Scrolls 6 e Fallout 5 dovrebbero essere i prossimi grandi giochi di ruolo di Bethesda , ma sono probabilmente ancora lontani. La compagnia sta però probabilmente facendo dei passi in avanti, visto che pare aver assunto un nuovo scrittore , precisamente un ex-BioWare che ha lavorato a Dragon Age The Veilguard .

I dettagli sul neoassunto di Bethesda

Visto che Ghost of Yotei non è ancora stato pubblicato, non possiamo sapere cosa abbia realizzato per l'esclusiva PS5, ma abbiamo una chiara idea di cosa abbia creato per Dragon Age The Veilguard, che ovviamente non è il miglior nome da avere sul proprio curriculum considerando anche il modo in cui è stato recepito.

Dombrow ha però lavorato al personaggio Davrin, considerato in media uno dei migliori del videogioco fantasy di BioWare. Non ci sono prove che abbia invece lavorato sulle parti più deboli a livello narrativo di Dragon Age The Veilguard. Inoltre, Dombrow ha grande esperienza perché lavora con BioWare dai tempi di Mass Effect 2 e nel mezzo si è anche occupato di alcuni contenuti di BioShock Infinite

Non sappiamo ovviamente a cosa lavorerà presso Bethesda, ma una possibilità sono i già citati Fallout 5 e, forse più probabilmente, The Elder Scrolls 6. Ciò che sappiamo è che a questo giro coprirà il ruolo di Senior Quest Designer, ovvero si occuperà di creare missioni, un compito diverso rispetto alla creazione di un personaggio o della lore di un videogioco.

Sappiate inoltre che si sta già pensando oltre TES 6: The Elder Scrolls 7 fa già discutere sulla possibile ambientazione: un ex-sviluppatore esclude alcune scelte.