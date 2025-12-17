Fallout 5 è certamente ancora lontano e i fan si chiedono che tipo di gioco sarà. Avrà una importante componente ruolistica? Virerà sempre di più verso gli elementi d'azione? Avrà un qualche legame con la serie TV di Fallout ?

Le parole di Howard su Fallout 5

Todd Howard di Bethesda ha dichiarato alla BBC che Fallout 5 sarà in parte influenzato dalla serie TV di Prime Video. "In breve, sì", ha affermato. "Fallout 5 sarà ambientato in un mondo in cui le storie e gli eventi della serie sono accaduti o stanno accadendo. Ne terremo conto".

Va detto che anche Fallout 76 è già stato influenzato dalla serie TV con nuovi contenuti basati sulla serie, tra cui il personaggio di Walton Goggins, il Ghoul.

Ricordiamo che Bethesda ha parlato di Fallout 5 per la prima volta nel 2022, affermando che sarebbe stato pubblicato dopo The Elder Scrolls VI. Non si sa ancora quando uscirà, quindi i fan dovrebbero prepararsi a un'attesa piuttosto lunga per Fallout 5.

Nell'intervista con BBC, Howard ha anche detto che è molto contento del fatto che la serie TV porti un nuovo pubblico verso Fallout. "Ci sono ancora molte persone che non giocano ai videogiochi. Penso che la situazione stia migliorando, ma ci sono ancora persone che si sentono intimidite", ha affermato. "Ora possono comunque vivere l'esperienza di Fallout e penso che questo sia davvero importante, perché ora sono fan di tale mondo narrativo al pari degli altri".

Se invece voi non siete intimiditi, vi piace la serie TV di Fallout e volete giocare ai videogiochi, ecco da quale iniziare secondo Bethesda.