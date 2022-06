Fallout 5 confermato da Todd Howard, mentre forniva dettagli su Starfield e The Elder Scrolls 6

Fallout 5 si farà, è ufficiale. A dirlo non è stato un insider, ma Todd Howard in persona, mentre forniva alcuni dettagli su Starfield in un'intervista con IGN, parlando incidentalmente anche di The Elder Scrolls 6. Sostanzialmente ha detto che lo sviluppo attivo del nuovo Fallout inizierà proprio dopo la chiusura del nuovo Elder Scrolls (probabile che la pre-produzione inizi nelle fasi finali dello sviluppo dell'altro).

Più precisamente Howard ha detto che The Elder Scrolls 6 è in pre-produzione. "Dopo di esso faremo Fallout 5". Quindi di tempo per vederlo ne manca ancora moltissimo (chissà se ce la farà per questa generazione). Nel frattempo Bethesda ha anche altri progetti a cui badare, non meglio specificati. Probabilmente uno di questi è Fallout 76, che in quanto live service va mantenuto attivo, ma chissà che non ci sia anche altro.

Su Starfield Todd ha confermato che ci saranno quattro città principali e che non si potrà atterrare indiscriminatamente su qualsiasi punto di un pianeta. Solo la storia principale, al netto delle missioni secondarie e di tutte le altre attività, durerà tra le 30 e le 40 ore. In totale ci saranno più di 200.000 linee di dialogo.

Insomma, dopo il colossal spaziale, Bethesda vuole sfoderare i nuovi capitoli dei suoi due franchise più importanti.