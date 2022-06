Starfield: lanciata una petizione per chiedere il doppiaggio in italiano

Lanciata su change.org una petizione per chiedere a Bethesda che doppi in italiano Starfield. Il primo firmatario è un certo "FILIPPO ." (il punto fa parte del nickname), che evidentemente vuole ascoltare i dialoghi del gioco pronunciati nella nostra lingua.

Il testo della petizione inizia con un gentile appello al team di sviluppo: "Chiediamo gentilmente la possibilita' di giocare il prossimo titolo di Bethesda "Starfield", completamente doppiato in Italiano," per poi proseguire spiegando le motivazioni della raccolta firme: "La mancanza del doppiaggio in Italiano si fara' davvero sentire all'interno del gioco, essendo abituati a fruire i vostri titoli nella nostra lingua. Questa mancanza andra' sicuramente ad intaccare la totale immersione nel mondo di gioco." Quindi viene tirata in ballo l'acquisizione di Microsoft: "Speriamo che l'acquisizione da parte di Microsoft non abbia influenzato la vostra politica per quanto riguarda i doppiaggi, di certo non mancavano le risorse da investire."

Pagina della petizione

Al momento di scrivere questa notizia, la petizione ha già raccolto 312 firme. Sinceramente non crediamo che possa sortire effetti concreti e far recedere Bethesda dalla sua decisione, ma la segnaliamo lo stesso come iniziativa della comunità, invitandovi a leggere la nostra anteprima di Starfield per saperne di più sul gioco.