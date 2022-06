Apple Arcade raggiungerà i 70 milioni di abbonati per il 2025, per JP Morgan

Secondo le stime dell'analista Samik Chatterjee di JP Morgan, in numero di abbonati ad Apple Arcade raggiungerà i 70 milioni entro la fine del 2025. Nei prossimi anni l'istituto finanziario si aspetta che i ricavi di Apple con i suoi abbonamenti (quindi anche Apple Music), crescano del 36%, raggiungendo gli 8,2 miliardi di dollari l'anno.

Fantasian è uno dei titoli più apprezzati di Apple Arcade

Per Chatterjee, nel 2025 Apple Music e Apple Arcade avranno 180 milioni di abbonati combinati, 110 milioni dei quali di Apple Music e i restanti 70 milioni di Apple Arcade.

Parlando di ricavi, entro il 2025 Apple Music dovrebbe produrre ben 7 miliardi di dollari l'anno, mentre Apple Arcade 1,2 miliardi di dollari.

Si tratta di cifre decisamente importanti, che mostrano un successo del servizio maggiore di quanto ci si potesse aspettare, anche perché negli ultimi tempi non ha fatto parlare moltissimo di sé. Evidentemente Apple sa come raggiungere il suo pubblico potenziale, al di fuori dai canali tradizionali in cui si parla di videogiochi. Del resto, nonostante alcuni pregiudizi, il servizio della casa di Cupertino può vantare alcuni titoli notevoli come Fantasian e World of Demons.