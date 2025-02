PGA Tour Pro Golf debutta su Apple Arcade insieme a diversi altri nuovi giochi

PGA Tour Pro Golf ha fatto il suo debutto su Apple Arcade, segnando l'arrivo sulla piattaforma in abbonamento del primo gioco di golf su licenza ufficiale PGA Tour, con tanto di campi realistici e diverse modalità disponibili, anche competitive.

Fra tornei ed eventi speciali, in PGA Tour Pro Golf avremo la possibilità di cimentarci con percorsi iconici come Pebble Beach Golf Links, The Links at Spanish Bay, Spyglass Hill Hill Golf Course, Firestone Country Club, Bay Hill Club & Lodge, Harbour Town Golf Links e Latrobe Country Club.

Non si tratta tuttavia dell'unica novità approdata negli ultimi giorni su Apple Arcade, che ha visto anche il debutto di Doodle Jump 2+ e La Mia Fattoria+: parliamo nel primo caso del nuovo episodio di un grande classico, nel secondo di un'esperienza rilassante e creativa in cui potremo gestire una fattoria virtuale, prendendoci cura degli animali e coltivando i campi.