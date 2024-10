iOS 18.0.1 introduce miglioramenti a display, fotocamera e messaggi

Apple ha lanciato iOS 18.0.1, un aggiornamento pensato per migliorare la stabilità e la sicurezza degli iPhone con diverse correzioni. L'aggiornamento è consigliato per garantire un'esperienza più affidabile e una maggiore protezione da possibili minacce.

I bug risolti

Questo aggiornamento si concentra sulla risoluzione di alcuni bug arrivati con iOS 18 che hanno causato problemi a vari modelli di iPhone. Tra le principali correzioni troviamo una migliorata reattività del touchscreen su iPhone 16 e 16 Pro, risolvendo un problema che poteva rendere lo schermo temporaneamente non rispondente.

Inoltre, la fotocamera è stata ottimizzata per evitare che si blocchi durante la registrazione di video in modalità ultra grandangolare, soprattutto nei modelli Pro. Anche l'app Messaggi ha beneficiato dell'aggiornamento, che ha risolto i crash imprevisti riscontrati da alcuni utenti. Gli interventi migliorano non solo la stabilità, ma anche l'esperienza generale per chi utilizza i dispositivi più recenti, assicurando un utilizzo più fluido e senza interruzioni.