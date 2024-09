iOS 18: le 5 funzionalità che dovete assolutamente provare sul vostro iPhone

Insomma, nonostante siano ormai lontani gli anni nei quali Apple andava a stravolgere il sistema operativo di anno in anno, con iOS 18 abbiamo ricevuto comunque una serie di piacevoli aggiunte, alcune desiderate ormai da anni. Scopritele insieme a noi in questo nostro speciale dedicato alle cinque novità di iOS 18 da provare assolutamente!

Apple ha finalmente rilasciato iOS 18 , l'ultima versione del sistema operativo per iPhone. Dopo un'estate trascorsa a perfezionare le funzionalità introdotte con innumerevoli versioni beta per sviluppatori, ora possiamo finalmente provare quanto fatto dall'azienda di Cupertino per cercare di migliorare la nostra esperienza d'uso con iOS. Quest'anno l'aggiornamento è stato particolarmente atteso per via delle funzionalità di intelligenza artificiale che però si fanno ancora attendere, visto il loro arrivo previsto per la fine dell'anno e solo in alcuni paesi ( per l'Italia bisognerà aspettare il 2025 ). Apple però ha lavorato anche su altri fronti, come quello della personalizzazione, rendendo l' interfaccia grafica ancora più flessibile per adattarsi al proprio gusto e preferenze. Non è mancato nemmeno lo spazio per i nostri amati videogiochi con una modalità appositamente pensata per tirare fuori ogni fotogramma dal nostro iPhone.

E dopo aver atteso praticamente dal lancio del primo iPhone, ora possiamo finalmente collocare liberamente le icone e i widget nella schermata Home, senza che essi vengano compattati nell'angolo superiore sinistro. La griglia delle icone è quindi completamente svincolata da noiosi limiti e ci permetterà una personalizzazione completa. Inoltre, modificare la dimensione dei widget non è mai stata un'operazione semplice in iOS. Per farlo dovevamo per forza rimuovere il widget e sostituirlo con un altro di dimensioni maggiori o inferiori. Da iOS 18 invece possiamo ridimensionarlo manualmente con la semplicità di un pinch-to-zoom.

Da diversi anni ormai Apple si sta focalizzando nell'offrire nuovi strumenti di personalizzazione del sistema operativo per iPhone. Nelle ultime versioni abbiamo ottenuto la possibilità di aggiungere widget alla schermata Home, cambiare le icone delle applicazioni, attivare la Dark Mode ed intervenire su altri piccoli elementi dell'interfaccia utente. A partire da iOS 18, le icone delle applicazioni verranno influenzate dall'attivazione della Dark Mode , abbandonando i colori bianchi i quali verranno sostituiti con varie tonalità di nero. Inoltre, per chi desidera ottenere un effetto simile a quanto visto su Android, è anche possibile colorare tutte le icone delle applicazioni di un tono personalizzato a propria scelta, per creare delle combinazioni eleganti con lo sfondo scelto.

In ognuna di esse, tenendo premuto su uno spazio vuoto dello schermo, andremo ad attivare la modalità di modifica e aggiunta di nuovi elementi , proprio come siamo abituati a fare nella schermata Home. Finalmente quindi non dovremo più tornare nel menu delle Impostazioni generali e gestire la modifica del Centro di controllo in separata sede.

La personalizzazione di iOS 18 però non si ferma alla schermata Home. Infatti, il Centro di controllo è stato completamente rivisto. Oltre ad una veste grafica leggermente rinnovata , con l'aggiunta di nuove icone e piacevoli animazioni, Apple ha suddiviso questo elemento dell'interfaccia in varie schede. Scorrendo verso il basso potremo infatti passare da quella generica alla quale eravamo abituati da tempo, per approdare su una specifica per la gestione della riproduzione musicale, una dedicata ai nostro controlli domotici ed infine una per la gestione delle connettività.

A partire da iOS 18, Apple ha voluto dare maggiore visibilità a questa funzione, realizzando un' applicazione dedicata , installata di default su tutti i loro dispositivi: iPhone, iPad e Mac. Al suo interno troveremo le nostre credenziali di accesso protette con la solita cura con la quale eravamo abituati in passato. L'app password però non è solo questo, infatti fungerà da un vero e proprio raccoglitore di tutte le informazioni sensibili come le passkeys, i codici PIN, le password del Wi-Fi e simili, praticamente organizzate in diverse categorie. L'interfaccia utente non si discosta molto da quella utilizzata nell'applicazione Promemoria e infatti troviamo anche in questo caso la possibilità di condividere le nostre credenziali con altre persone che possiedono un dispositivo Apple in maniera totalmente sicura.

Ogni giorno che passa, la sicurezza informatica diventa un tema sempre più rilevante per molti di noi. Apple ha dedicato sempre un occhio di riguardo nei confronti di questi temi. Da diversi anni nei loro sistemi operativi è stato integrato un gestore delle password , che in maniera automatica andava a compilare le nostre credenziali d'accesso, protette dal nostro codice del dispositivo o dal Face ID / Touch ID.

I messaggi inviati tramite questo protocollo saranno visibili con bolle verdi, ma porteranno la dicitura "Text Message - RCS" all'interno della conversazione, per distinguerli dai tradizionali SMS. Grazie a questa integrazione, ora possiamo inviare immagini e video in alta qualità anche agli utenti Android , senza dover fare affidamento su app di terze parti, rendendo la comunicazione tra i due sistemi operativi più immediata.

Con iOS 18, gli utenti iPhone avranno finalmente accesso ai vantaggi di RCS (Rich Communication Services) per comunicare meglio con i possessori di altri dispositivi. RCS è un protocollo di messaggistica avanzato che eleva l'esperienza degli SMS tradizionali, aggiungendo funzioni moderne come l'invio di immagini e video in alta qualità, conferme di lettura, chat di gruppo più strutturate e altre opzioni avanzate. L'obiettivo di RCS è avvicinare l'uso degli SMS a quello delle app di messaggistica più popolari come WhatsApp e Messenger, offrendo un'esperienza simile ma integrata direttamente nell'app Messaggi del telefono.

Modalità Gioco

Con iOS 18, Apple ha introdotto una nuova funzionalità dedicata a noi videogiocatori: la Modalità Gioco. Si tratta di un sistema automatico che si attiva durante le sessioni di gioco intense per ottimizzare al massimo le prestazioni del dispositivo. Questa modalità interviene su tre aspetti principali per garantire un'esperienza di gioco fluida e senza interruzioni. In primo luogo, la Modalità Gioco riduce al minimo l'attività delle app in background, limitando l'uso della memoria da parte delle applicazioni non essenziali. Questo consente al sistema di allocare più risorse al gioco in corso, mantenendo stabili e costanti i frame rate, anche durante sessioni prolungate. In questo modo, il gameplay rimane fluido e reattivo, senza cali di performance dovuti ad altri processi.

La Modalità Gioco su iOS 18 riduce la latenza con i controller e gli auricolari o cuffie wireless

Inoltre, la Modalità Gioco agisce anche sulla latenza dei dispositivi Bluetooth, in particolare quando si utilizza un controller. La riduzione della latenza permette di avere comandi più immediati e precisi, migliorando notevolmente l'interazione durante le partite. Anche l'esperienza audio è stata ottimizzata: quando si usano le AirPods o altri dispositivi audio Bluetooth, la modalità riduce al minimo i ritardi, garantendo un audio perfettamente sincronizzato. Un aspetto particolarmente comodo di questa funzione è che non richiede alcuna attivazione manuale. iOS 18 riconosce automaticamente quando si avvia un gioco che richiede elevate prestazioni (come il recente Assassin's Creed Mirage o Resident Evil 4) e attiva la Modalità Gioco in modo autonomo, offrendo così la migliore esperienza possibile senza bisogno di interventi da parte dell'utente.