Assassin's Creed Mirage, come gira su iPhone e iPad?

Ora è arrivato il turno di Assassin's Creed Mirage, per il momento l'ultimo titolo della lista: come se la cava l'avventura di Basim su iPhone e iPad ?

Nel corso del tempo abbiamo dunque assistito all'arrivo su App Store di giochi come Resident Evil Village, Resident Evil 4 e Death Stranding: Director's Cut, in questo preciso ordine: conversioni ambiziose eppure sorprendentemente solide, pur con i loro inevitabili limiti tecnici, fra cui sistemi di controllo touch discutibili e qualche difficoltà del frame rate.

Con il debutto di iPhone 15 Pro, Apple ha puntato su di una comunicazione che enfatizzasse anche le capacità del chip A17 Pro in ambito gaming e, per dimostrarle concretamente, l'azienda ha stretto accordi con Capcom, Kojima Productions e Ubisoft affinché portassero alcuni dei loro titoli più recenti sulla piattaforma iOS.

Un tributo ai capitoli classici

Se avete letto la nostra recensione di Assassin's Creed Mirage, saprete già che questo episodio si pone come un tributo ai capitoli classici della serie, andando a rimuovere gli elementi RPG dell'ultima trilogia in favore di un ritorno al parkour e alle sezioni stealth che caratterizzavano gli esordi del franchise, con anche un grado di difficoltà votato a incentivare la fuga e le manovre evasive laddove ci si trovi ad affrontare numerosi nemici contemporaneamente.

Si tratta di un approccio riuscito a metà, nel senso che le prime ore della campagna riescono più o meno a restare fedeli a questa visione, ma anche stavolta i potenziamenti rendono il protagonista dell'avventura davvero troppo forte, con in particolare l'abilità denominata Prontezza dell'Assassino che consente di eliminare fino a cinque avversari in un istante, andando a banalizzare la sfida.

È un peccato che sul piano del gameplay gli sviluppatori di Ubisoft Bordeaux non siano riusciti a valorizzare tutti gli elementi introdotti in Mirage, con in particolare i combattimenti che si rivelano deludenti per via della scarsa profondità, ma dal punto di vista scenografico c'è davvero poco di cui lamentarsi: ci troviamo di fronte a una delle ambientazioni più suggestive di sempre per il franchise.

Basim sui tetti di Baghdad in Assassin's Creed Mirage

La Baghdad rappresentata nel gioco è infatti la vera protagonista di questo capitolo, con le sue affascinanti architetture da esplorare passeggiando per le strade o saltando da un tetto all'altro, nonché naturalmente le torri da scalare per l'immancabile meccanica della sincronizzazione; e la storia di Basim, che da ladruncolo diventa un maestro degli Occulti, si conferma coinvolgente anche grazie all'ottimo doppiaggio in italiano.