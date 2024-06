Capcom commenta il prezzo di Dragon's Dogma 2, le vendite e come determineranno il costo dei giochi futuri

In una nuova sessione Q&A, Capcom ha dato alcune informazioni sulla strategia adottata e su come vuole agire andando avanti.

La strategia di Capcom e la reazione a Dragon's Dogma 2

Capcom ha spiegato che "Questo titolo ha avuto un'accoglienza moderata da parte dei giocatori e ha raggiunto 2,6 milioni di unità vendute alla fine di marzo 2024. Per quanto riguarda i prezzi delle future pubblicazioni, li determineremo dopo aver valutato attentamente la risposta degli utenti e aver considerato l'aumento dei costi di sviluppo."

Queste parole fanno pensare che non si debba dare per scontato che ogni gioco d'ora in poi sarà venduto a 80€, ma certamente Capcom desidera andare in quella direzione.

Il presidente, lo scorso settembre, aveva già affermato che dal suo punto di vista i giochi dovrebbero costare di più. "Personalmente, ritengo che i prezzi dei giochi siano troppo bassi", aveva dichiarato durante il Tokyo Game Show. "I costi di sviluppo sono circa 100 volte più alti rispetto ai tempi del Famicom (NES), ma il prezzo del software non è aumentato così tanto".

"C'è anche la necessità di aumentare i salari per attirare persone di talento. Dato che i salari stanno aumentando in tutto il settore, penso che l'opzione di aumentare i prezzi dei videogiochi sia una forma di business sana".

Ricordiamo comunque che Dragon's Dogma 2 è ora un "brand chiave" di Capcom, secondo i documenti ufficiali.