Quali giochi vedremo al Summer Game Fest? Facciamo il punto, fra annunci e rumor

E poi ci sono i rumor

È però un'altra lista, quella dei partner del Summer Game Fest 2024, a metterci in condizione di formulare qualche previsione su ciò che non è stato annunciato ma che potremmo vedere su quel palcoscenico stasera; a cominciare da LEGO Horizon Adventures, che stando a un leak verrà presentato appunto nel corso dell'evento.

Sempre da Sony potrebbe arrivare l'annuncio delle espansioni di Marvel's Spider-Man 2, visto che il gioco seguirà probabilmente un programma simile a quello attuato con il primo capitolo, dunque con tre DLC che andavano ad arricchire la storia con nuove avventure e nuovi personaggi.

Per quanto riguarda invece Microsoft, l'appuntamento del Summer Game Fest potrebbe essere l'occasione giusta per mostrare un assaggio di Call of Duty: Black Ops 6 prima del reveal ufficiale atteso per il 9 giugno, oppure per un qualche tipo di notizia legata all'hardware.

Nintendo non sarà della partita, come da tradizione, ma le terze parti potrebbero portare allo show un nuovo capitolo di Borderlands e chissà, magari un teaser del prossimo BioShock, o ancora la conferma ufficiale di FIFA 2K245, di cui si è parlato nei giorni scorsi.

I chiacchierati remake di Resident Evil 0 e Resident Evil Code: Veronica faranno capolino in qualche modo? Difficile che accada, mentre sarebbe senz'altro carino poter assistere a un trailer di Dragon Age: The Veilguard prima della presentazione dell'11 giugno e magari a un qualche materiale relativo all'Marvel's Iron Man di EA Motive.

Voi che ne dite? Quali sono le vostre previsioni per lo showcase del Summer Game Fest? Parliamone.